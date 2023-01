Telekom, Vodafone & Co. im Januar: Tarifaktionen für DSL und Kabel

1&1: 360 Euro Rabatt oder Gratis-Notebook

Bei 1&1 haben Kunden bei der Buchung eines VDSL- oder Glasfasertarifs ab 50 Mbit/s derzeit die Wahl. Sie können sich zum einen für 360 Euro Rabatt (12 x 30 Euro) oder aber alternativ für ein kostenloses Samsung-Notebook entscheiden. Wer den Rabatt wünscht: Der Tarif "DSL 100" mit bis zu 100 Mbit/s schneller Internet-Flat und Festnetz-Flat lässt sich in diesem Fall in den ersten zwölf Monaten für 14,99 Euro statt regulär 44,99 Euro pro Monat nutzen. Soll es stattdessen das Gratis-Notebook sein, fällt ab dem ersten Monat der reguläre Tarifpreis an.

1&1-Tarife vergleichen

PŸUR: 10 Freimonate noch bis 9. Januar

Der Berliner Kabelnetzbetreiber Tele Columbus spendiert Neukunden seiner Marke PŸUR für kurze Zeit 10 Freimonate. Das gilt bei Buchung sowohl einer reinen Internet-Flat als auch der Kombi-Pakete mit Internet, Telefonie und TV. Die Aktion gilt bis zum 9. Januar. Erst ab dem elften Monat gilt jeweils der reguläre Preis. Zusätzlich ist der WLAN-Router Fritz!Box 6660 in jedem Tarif inklusive. Die bis zu 400 Mbit/s schnelle Internet-Flat "Pure Speed 400" kostet beispielsweise nach den 10 kostenlosen Monaten 44 Euro monatlich. Eine Festnetz-Flat lässt sich für 5 Euro Aufpreis pro Monat hinzubuchen.

PŸUR-Tarif sichern

Vodafone: Sechs Monate günstiger und 100 Euro Online-Vorteil

Mit bis zu 250 Mbit/s im Internet surfen können Vodafone-Kabelkunden mit dem Tarif "GigaZuhause 250 Kabel". In den ersten sechs Monaten fällt bei allen Kabeltarifen ab 100 Mbit/s ein reduzierter Preis von 19,99 Euro pro Monat an. Der 250er-Tarif kostet ab dem siebten Monat regulär 44,99 Euro monatlich. Kunden profitieren neben der Internet-Flat per Kabelanschluss von einer Allnet-Flat in alle deutschen Netze. Den WLAN-Router Vodafone Station stellt Vodafone gratis bereit. Zudem gibt es eine Rechnungsgutschrift in Höhe von 100 Euro. Der Anschlusspreis von knapp 70 Euro entfällt.

Tarife Vodafone (Kabel Deutschland)

Tarife Vodafone (Unitymedia)

Telekom: 170 Euro Gutschriften und ein halbes Jahr zum Sparpreis

Noch bis Ende Januar bietet die Telekom ihre MagentaZuhause-Tarife in den ersten sechs Monaten zum Sparpreis von 19,95 an. "MagentaZuhause L" für regulär 44,95 Euro pro Monat erlaubt beispielsweise das Surfen im Internet mit bis zu 100 Mbit/s. Auch eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz ist an Bord. Die Telekom hält 100 Euro als Online-Vorteil sowie zusätzlich eine Router-Gutschrift in Höhe von 70 Euro bereit.

Telekom-Tarife vergleichen

O2: 180 Euro Rabatt nur noch bis zum 17. Januar

180 Euro Rabatt können sich Neukunden bei O2 mit dem VDSL-Tarif "O2 my Home L" sichern. Die Surfgeschwindigkeit erreicht bis zu 250 Mbit/s. Inklusive ist zudem eine Telefon-Flat in alle deutschen Netze. Im ersten Jahr zahlen Neukunden einen reduzierten Preis von 24,99 Euro statt 39,99 Euro regulär pro Monat. Der Anschlusspreis von rund 50 Euro entfällt aktuell.

zu den O2 DSL-Tarifen

Ist das passende Tarifangebot nicht dabei? In unserem Tarifrechner finden Sie zahlreiche weitere Tarife zahlreicher Internetanbieter. Bei vielen Tarifen erhalten Sie zusätzlich einen Verivox-Sofortbonus obendrauf.

Zum DSL-Tarifrechner