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Telekom und Vodafone: Glasfaser für viele weitere Haushalte verfügbar

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 30.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Im September 2026 haben sowohl die Deutsche Telekom als auch Vodafone die Glasfaserverfügbarkeit weiter gesteigert. Beide Unternehmen gaben in dieser Woche Zahlen zu ihrem Glasfaserausbau bekannt.

Telekom-Glasfaser jetzt für 14,4 Millionen Haushalte

Die Telekom hat im September 255.000 neue Glasfaseranschlüsse errichtet. Insgesamt haben nach Angaben des Bonner Konzerns damit 14,4 Millionen Haushalte und Unternehmen die Möglichkeit, Glasfaser mit bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Das Glasfasernetz der Telekom ist inzwischen über 900.000 Kilometer lang.

Erhältlich sind Glasfasertarife mit Bandbreiten ab 150 Mbit/s. In den ersten drei Monaten gilt ein reduzierter Preis von 9,95 Euro pro Monat. Die regulären monatlichen Preise starten ab 47,95 Euro. Zudem winken je nach Tarif bis zu 200 Euro Gutschriften in Form des Online-Vorteils und der Router-Gutschrift.

Neben Glasfaser vermarktet die Telekom weiterhin ihre DSL‑Tarife. Surfgeschwindigkeiten von bis zu 100 Mbit/s sind bundesweit für 38 Millionen Haushalte verfügbar, einen Tarif mit bis zu 250 Mbit/s können 33 Millionen Haushalte nutzen.

Vodafone steigert Glasfaserverfügbarkeit auf 15,7 Millionen Haushalte

Der Düsseldorfer Kabel- und Glasfasernetzbetreiber Vodafone hat seine Glasfaserreichweite im September ebenfalls weiter erhöht. Im vergangenen Monat konnte Vodafone 116.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse vermarkten. Damit können 15,7 Millionen Haushalte und Unternehmen Glasfaserangebote über Vodafone buchen.

OXG, das Gemeinschaftsunternehmen von Vodafone und der französischen Bank Société Générale, hatte im September 57.000 neue Anschlüsse errichtet und kommt auf 2,1 Millionen eigene Glasfaseranschlüsse. In eigenen GigaGemeinde-Projekten vermarktet Vodafone weitere 589.000 Glasfaseranschlüsse. Die hohe Glasfaserreichweite von Vodafone ist aber vor allem durch die Kooperation mit Glasfaserpartnern wie der Telekom möglich.

Die Vodafone-Glasfasertarife bieten Download-Bandbreiten von 150 bis 1.000 Mbit/s. In den ersten neun Monaten gilt ein reduzierter Preis von einheitlich 19,99 Euro pro Monat. Erst ab dem zehnten Monat berechnet Vodafone den regulären Preis, der ab 44,99 Euro pro Monat startet.

Verbesserungen im Vodafone-Kabelnetz

Aber auch das bestehende Kabelnetz wird weiter verbessert. Im September hat Vodafone nach eigenen Angaben 147 Modernisierungen in 55 Städten und Gemeinden umgesetzt. Rund 53.000 Haushalte würden dadurch von mehr Leistung und Stabilität an ihren Internetanschlüssen profitieren.

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