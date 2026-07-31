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Telekom und Vodafone: Aktuelle Zahlen zu Glasfaserausbau und Gigabit-Internet

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 31.07.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die beiden größten deutschen Internetanbieter, die Deutsche Telekom und Vodafone, haben in dieser Woche neue Zahlen zu ihrem Glasfaserausbau und zur Verfügbarkeit ihrer Tarife veröffentlicht. Wir geben einen Überblick.

Telekom: Glasfaser für 13,6 Millionen Haushalte – 240.000 neue Glasfaseranschlüsse im Juni

Die Telekom hat im Juni 2026 240.000 neue Glasfaseranschlüsse gebaut. Nach Angaben des Bonner Konzerns sollen damit jetzt 13,6 Millionen Haushalte und Betriebe bei Bedarf einen Glasfasertarif von bis zu 2.000 Mbit/s nutzen können. Das Glasfasernetz der Telekom kommt inzwischen auf eine Länge von mehr als 890.000 Kilometern. Nach eigenen Angaben habe das Unternehmen das bundesweit größte Glasfasernetz.

Die Verfügbarkeit von Telekom-DSL ist weiterhin deutlich größer als die von Glasfaser: DSL-Tarife mit bis zu 100 Mbit/s stehen für über 37 Millionen Haushalte zur Verfügung. Internetangebote der Telekom mit bis zu 250 Mbit/s sind für rund 33 Millionen Haushalte erhältlich.

Vodafone: Glasfaser nun für 14,8 Millionen Haushalte verfügbar

Der Konkurrent Vodafone bietet neben DSL-Tarifen auch Kabel-Internet und Glasfaser an. Der Düsseldorfer Konzern hält Gigabit-Internet per Kabel und Glasfaser jetzt für 31 Millionen Haushalte in Deutschland bereit. Damit kann der Anbieter rund drei Viertel aller Menschen in Deutschland mit schnellem Internet von bis zu 1.000 Mbit/s versorgen.

Vodafone konnte seine Glasfaserreichweite weiter steigern. Der Internetanbieter setzt bei seinem Glasfaserangebot auf Kooperationen mit Anbietern wie der Telekom, baut aber auch selbst Glasfaser aus und zusätzlich etwa mit dem Joint Venture OXG. Im Juni 2026 hat Vodafone 130.000 zusätzliche Glasfaseranschlüsse in die Vermarktung aufgenommen. Bundesweit können nun rund 14,8 Millionen Haushalte Glasfaserangebote über Vodafone buchen. Über das Gemeinschaftsunternehmen OXG vermarktet Vodafone bereits 1,65 Millionen Glasfaseranschlüsse in der OXG-Infrastruktur.

Verbesserungen im Kabelnetz

Im Juni seien im Kabelnetz zudem 159 Netzmodernisierungsmaßnahmen abgeschlossen worden. Davon profitieren rund 40.000 Haushalte in 63 Städten von höherer Netzkapazität und stabileren Internetanschlüssen. Solche technischen Verbesserungen wurden unter anderem in Bad Urach, Hannover und Heidelberg realisiert. Konkret wurden etwa Segmentierungen vorgenommen, wodurch Netzbereiche verkleinert werden: Weniger Haushalte müssen sich die verfügbare Bandbreite teilen.

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