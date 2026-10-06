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Telekom und 1&1 erhöhen Preise für viele Internettarife

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 06.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Sowohl die Deutsche Telekom als auch 1&1 heben in vielen aktuellen Internet-Kombitarifen die Preise an. Die Preiserhöhungen gelten zumeist für Neukunden, bei 1&1 gibt es allerdings auch Preisanpassungen für Bestandskunden.

Telekom-Preiserhöhungen für Neukunden

Ab dem 1. Oktober hebt die Telekom die Preise vieler aktuell vermarkteter Internet-Kombitarife für Neukunden an. Die regulären MagentaZuhause-DSL-Tarife werden einen Euro teurer im Monat (ausgenommen "Basic" und "Start"); Glasfaser-Tarife sowie MagentaZuhause XXL Hybrid verteuern sich um zwei Euro monatlich. Wer MagentaTV SmartStream nutzt, zahlt statt 17 Euro künftig 20 Euro im Monat. Für manche Neukunden können somit bis zu fünf Euro monatlich zusätzlich anfallen.

Aufgrund "der aktuellen wirtschaftlichen Marktsituation", etwa durch gestiegene Energiekosten und die hohe Inflation, sehe man sich gezwungen, die Preise moderat anzuheben. Mit der Preisanpassung sollen auch "die notwendigen Investitionen in den Glasfaserausbau gesichert werden", so der Konzern. Wenn Bestandskunden ihren Tarif wechseln, greifen die neuen Konditionen ebenfalls. Wurde ein Anschluss bereits bestellt, aber noch nicht geschaltet, etwa beim Glasfaserausbau, bleiben die zum Abschlusszeitpunkt genannten Konditionen jedoch bestehen. Auch Businesstarife sind nicht betroffen.

1&1-Preiserhöhungen auch für Bestandskunden

Ebenfalls zum 1. Oktober hat 1&1 für einen Teil der Bestandsverträge Preiserhöhungen um bis zu drei Euro im Monat angekündigt. Betroffen sind offenbar auch Anschlüsse bei Konzern-Tochtermarken wie sim24.de – offiziell bestätigt wurde dies von 1&1 nicht. Offen ist ebenso, welche Verträge konkret angepasst werden. Auch 1&1 beruft sich zur Begründung auf "konstant steigende Energie- und Betriebskosten" sowie auf höhere Vorleistungspreise bei den lokalen Ausbaupartnern.

In der Branche wird außerdem über Preisanpassungen für Internet-Neukunden gemunkelt, sowohl für DSL als auch für Glasfaser. Zwischen zwei und fünf Euro im Monat sollen zusätzlich anfallen. Hierfür gibt es noch keine Bestätigung des Konzerns. Bereits im Jahresverlauf waren einige Neukundenpreise angepasst worden: Manche DSL-Tarife wurden drei Euro teurer, höherwertigere Glasfasertarife fünf Euro im Monat günstiger. Weiterhin hat 1&1 einen Stellenabbau bei den Töchtern Versatel und Ionos angekündigt.

Markteinschätzung: Weitere Erhöhungen nicht auszuschließen

Dazu die Markteinschätzung des Verivox-Telekommunikationsexperten Jörg Schamberg: "Die Preiserhöhungen begründen beide Anbieter mit gestiegenen Kosten, ebenso wie bei den Anpassungen von Telekom, Vodafone und O2 in den Vorjahren. Da ab Juli 2027 die DSL-Vorleistungsgebühren steigen, sind Preiserhöhungen künftig auch bei anderen Anbietern nicht auszuschließen. Deshalb sollten Internetkunden regelmäßig Angebote prüfen, speziell nach Ablauf der Mindestlaufzeit."

Im Falle einer Preiserhöhung während der Vertragslaufzeit greift ein Sonderkündigungsrecht – doch nach der Mindestlaufzeit lassen sich Internetverträge auch ganz regulär monatlich kündigen.

Diverse Preiserhöhungen auch 2023 und 2025

Zuletzt hatte die Telekom im April dieses Jahres angekündigt, in einigen älteren Internettarifen die monatlichen Grundpreise um zwei Euro zu erhöhen. Umfangreiche Preiserhöhungen beim stationären Internet hatte es auch zum Oktober bzw. November 2025 gegeben, damals von Vodafone und der Telekom. Im vergangenen Herbst hatte Vodafone die Preise für Kabel-Internet teils deutlich angehoben. Bei der Telekom fielen für einige Internet-Bestandskunden drei Euro zusätzlich im Monat an; Neukunden aktueller Internet-Kombitarife zahlten einen Euro monatlich mehr.

Merkliche Preiserhöhungen gab es bereits vor drei Jahren. Nachdem Vodafone im März 2023 steigende Preise auch für Bestandskunden angekündigt hatte, zogen im Jahresverlauf die Telekom sowie O2 nach – wenn auch nur mit höheren Preisen für Neukunden. Bereits in den vergangenen Jahren waren unter anderem Material- und Energiekosten deutlich gestiegen, die nicht zuletzt beim Netzausbau zu Buche schlagen.

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