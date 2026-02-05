Telekom: Preiserhöhung für Internet-Bestandskunden ab April 2026

Die Deutsche Telekom informiert derzeit einen Teil ihrer Internet-Bestandskunden über eine Preiserhöhung. Ein Festnetzkunde berichtete im Online-Diskussionsforum Reddit von einer Preisanpassung seines MagentaZuhause-Tarifs um 2 Euro ab April 2026. Gegenüber Verivox bestätigte ein Telekom-Pressesprecher auf Anfrage die Erhöhung der Preise.

2 Euro mehr für ältere Telekom-Internettarife

Betroffen sind laut Telekom "ältere MagentaZuhause und Call & Surf-Tarife beziehungsweise Tarifkonditionen, die vor April 2023 gebucht wurden". Bestandskunden mit diesen Tarifen würden künftig 2 Euro mehr als bislang bezahlen. Der Tarif MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s wird etwa von 44,95 Euro auf 46,95 Euro erhöht. Das sind "aber immer noch zwei Euro weniger, als Neukunden heute für die entsprechenden Tarife zahlen", so der Telekom-Sprecher. Der Tarif MagentaZuhause L kostet für Neukunden regulär 48,95 Euro pro Monat. Wie viele Bestandskunden konkret betroffen sind, teilte die Telekom nicht mit.

Als Grund für die Preisanpassung nennt die Telekom eine Steigerung der Preise für Betrieb und Nutzung des Telekomnetzes sowie für Servicedienstleistungen in den vergangenen Jahren. Bislang habe der größte deutsche Internetanbieter diese Kostensteigerungen nicht an seine Internet-Bestandskunden weitergegeben.

Sonderkündigung für betroffene Telekomkunden möglich

Alle betroffenen Telekomkunden würden fristgerecht über die Preiserhöhung informiert. Wichtig zu wissen: Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Infoschreibens zur Preisanpassung können Kunden ihren Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen (Sonderkündigung).

Anbieterwechsel: Internettarife mit Verivox vergleichen und sparen

Sind Sie auch betroffen von der Telekom-Preiserhöhung? Möchten Sie die Preisanpassung nicht akzeptieren und zu einem anderen Internetanbieter wechseln? Dann vergleichen Sie die aktuellen Internetangebote mit dem Tarifvergleich von Verivox. Als Neukunde profitieren Sie je nach Tarif von Vorteilen wie reduzierten Preisen und Gutschriften. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit der Angebote an Ihrer Adresse:

