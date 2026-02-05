Telekom: Preiserhöhung für Internet-Bestandskunden ab April 2026

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Telekom: Preiserhöhung für Internet-Bestandskunden ab April 2026

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 05.02.2026

Bildquelle: ©Deutsche Telekom / Text: Verivox

Die Deutsche Telekom informiert derzeit einen Teil ihrer Internet-Bestandskunden über eine Preiserhöhung. Ein Festnetzkunde berichtete im Online-Diskussionsforum Reddit von einer Preisanpassung seines MagentaZuhause-Tarifs um 2 Euro ab April 2026. Gegenüber Verivox bestätigte ein Telekom-Pressesprecher auf Anfrage die Erhöhung der Preise.

2 Euro mehr für ältere Telekom-Internettarife

Betroffen sind laut Telekom "ältere MagentaZuhause und Call & Surf-Tarife beziehungsweise Tarifkonditionen, die vor April 2023 gebucht wurden". Bestandskunden mit diesen Tarifen würden künftig 2 Euro mehr als bislang bezahlen. Der Tarif MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s wird etwa von 44,95 Euro auf 46,95 Euro erhöht. Das sind "aber immer noch zwei Euro weniger, als Neukunden heute für die entsprechenden Tarife zahlen", so der Telekom-Sprecher. Der Tarif MagentaZuhause L kostet für Neukunden regulär 48,95 Euro pro Monat. Wie viele Bestandskunden konkret betroffen sind, teilte die Telekom nicht mit.

Als Grund für die Preisanpassung nennt die Telekom eine Steigerung der Preise für Betrieb und Nutzung des Telekomnetzes sowie für Servicedienstleistungen in den vergangenen Jahren. Bislang habe der größte deutsche Internetanbieter diese Kostensteigerungen nicht an seine Internet-Bestandskunden weitergegeben.

Sonderkündigung für betroffene Telekomkunden möglich

Alle betroffenen Telekomkunden würden fristgerecht über die Preiserhöhung informiert. Wichtig zu wissen: Innerhalb von drei Monaten nach Erhalt des Infoschreibens zur Preisanpassung können Kunden ihren Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen (Sonderkündigung).

Anbieterwechsel: Internettarife mit Verivox vergleichen und sparen

Sind Sie auch betroffen von der Telekom-Preiserhöhung? Möchten Sie die Preisanpassung nicht akzeptieren und zu einem anderen Internetanbieter wechseln? Dann vergleichen Sie die aktuellen Internetangebote mit dem Tarifvergleich von Verivox. Als Neukunde profitieren Sie je nach Tarif von Vorteilen wie reduzierten Preisen und Gutschriften. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter. Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit der Angebote an Ihrer Adresse:

Verfügbarkeit prüfen

Mehr zum Thema Preiserhöhung und Anbieterwechsel

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 590 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 600,48 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 25,02 Euro)

    Einsparung: 597,12 Euro
    (Stand: 13.10.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.