Telekom mit Ausbaurekord: Glasfaser für 11,8 Millionen Haushalte

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Telekom mit Ausbaurekord: Glasfaser für 11,8 Millionen Haushalte

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 29.10.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Deutsche Telekom hat im September 2025 nach eigenen Angaben einen Rekord bei ihrem Glasfaserausbau erzielt. Demnach wurden in dem Monat 266.000 Glasfaseranschlüsse neu gebaut.

Glasfaser der Deutschen Telekom ist laut dem größten deutschen Internetanbieter nun für rund 11,8 Millionen Haushalte und Unternehmen in Deutschland verfügbar. Der Ausbau im September 2025 habe den bisherigen Rekord von Juni dieses Jahres noch einmal übertroffen.

Glasfaserausbau 2025 der Telekom im Überblick

Monat
Zahl neuer Glasfaseranschlüsse
Januar 2025 85.000
Februar 2025 99.000
März 2025 178.000
April 2025 147.000
Mai 2025 232.000
Juni 2025 258.000
Juli 2025 240.000
August 2025 218.000
September 2025 266.000

Telekom baute 2025 bereits über 1,7 Millionen neue Glasfaseranschlüsse

Bislang hat die Telekom in diesem Jahr bis September 2025 bereits über 1,7 Millionen neue Glasfaseranschlüsse realisiert. Damit nähert sich der Anbieter seinem selbst gesteckten Ziel von 2 bis 2,5 Millionen neuen Glasfaseranschlüssen jährlich.

Per Telekom-Glasfaser mit bis zu 2.000 Mbit/s im Internet surfen

Die Glasfasertarife der Telekom bieten je nach Tarif Geschwindigkeiten im Download von 150, 300, 600, 1.000 und 2.000 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Der Upload-Speed beträgt jeweils die Hälfte der Download-Bandbreite. Die Geschwindigkeit beim Hochladen von Daten ins Internet liegt somit zwischen 75 und 1.000 Mbit/s.

Telekom-Glasfasertarife bei Verivox bestellen und sparen

Telekom-Neukunden können die Glasfasertarife von 150 bis 1.000 Mbit/s bei Bestellung über Verivox in den ersten drei Monaten zum Preis von 9,95 Euro monatlich nutzen. Erst ab dem vierten Vertragsmonat gilt der reguläre monatliche Tarifpreis.

Außerdem winken weitere Vorteile: Einen Rabatt der Telekom in Höhe von 100 Euro als Online-Vorteil gibt es bei Tarifen von 150 bis 1.000 Mbit/s. Wird ein WLAN-Router zum Tarif hinzugebucht, können sich Kunden eine Router-Gutschrift in Höhe von 100 Euro sichern. Die Gutschriften werden mit den monatlichen Rechnungen verrechnet.

Glasfaser günstiger als DSL

Der Glasfasertarif Glasfaser 150 mit bis zu 150 Mbit/s kostet ab dem vierten Monat regulär monatlich 45,95 Euro. Damit ist er günstiger und schneller als der DSL-Tarif MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s für regulär 48,95 Euro. Auch Glasfaser 300 mit bis zu 300 Mbit/s ist regulär mit 50,95 Euro pro Monat günstiger als die DSL-Variante MagentaZuhause XL mit 250 Mbit/s zum Preis von 55,95 Euro.

Mit dem Verivox-Tarifrechner können Sie prüfen, ob Telekom-Glasfaser bereits bei Ihnen verfügbar ist. Einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die bei Ihnen erhältlichen Tarife. Bei vielen Angeboten können Sie sich zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Tarife über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Verfügbarkeit prüfen

Mehr zu den Themen Telekom und Glasfaser

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Top-Anbieter vergleichen

  • Tarife mit bis zu 1.000 Mbit/s

  • Einfach wechseln und bis zu 590 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 600,48 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 25,02 Euro)

    Einsparung: 597,12 Euro
    (Stand: 13.10.2025)

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.