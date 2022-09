Telekom: MagentaEINS Unlimited Vorteil entfällt ab November

Die Deutsche Telekom streicht ab dem 1. November 2022 den sogenannten MagentaEINS Unlimited Vorteil. Bestandskunden, die noch den nicht mehr vermarkteten Tarif MagentaMobil EINS nutzen, wurden aktuell per E-Mail über eine entsprechende Änderung ihres Mobilfunkvertrags informiert. Doch was bedeutet dies konkret? Im „Telekom hilft“-Forum etwa waren viele Kunden nach Erhalt der Telekom-Mail verunsichert. Verivox hat bei der Telekom nachgefragt.

Telekom schafft Vorteil ab und senkt den Preis - Kosten bleiben unverändert

In dem Info-Schreiben an die Kunden kündigt die Telekom an, dass der MagentaEINS Unlimited Vorteil ab November entfällt. Im Gegenzug würde aber der monatliche Preis für den Tarif MagentaMobil EINS von 80 Euro auf 50,05 Euro gesenkt.

Ab November erhalten Kunden mit kombiniertem Festnetz- und Mobilfunktarif der Telekom zudem 5 Euro Rabatt pro Monat, so dass monatlich 45,05 Euro anfallen. An den Kosten würde sich nichts ändern.

Telekom: Enthaltene Tarifleistungen bleiben von Umstellung unberührt

Gegenüber Verivox begründete die Telekom ihren Schritt mit einer Vereinheitlichung der Vorteile für MagentaEINS-Kunden. Für Bestandskunden würde sich hinsichtlich Gesamtkosten oder inkludierter Leistung nichts ändern. Wir hatten dezidiert auch nach möglichen Änderungen der Konditionen von Zusatzkarten wie Community- oder Plus-Cards gefragt.

"Im konkreten Fall heißt das: Der MagentaEINS Unlimited Vorteil wird eingestellt. Statt des MagentaEINS Unlimited Vorteils in Höhe von 34,95 Euro erhalten Bestandskundinnen im Mobilfunktarif MagentaMobil EINS ab dem 1.11.2022 den MagentaEINS Vorteil in Höhe von 5 Euro. Zeitgleich reduziert sich der monatliche Grundpreis des Tarifs MagentaMobil Eins um 29,95 Euro. Die inkludierten Tarifleistungen bleiben von der Umstellung unberührt", so eine Telekom-Sprecherin.

Neukunden, die Festnetz und Mobilfunk der Telekom nutzen, können aktuell den Tarif "MagentaMobil L mit MagentaEINS" buchen und erhalten unbegrenztes Datenvolumen inklusive maximal verfügbarer 5G-Bandbreite. Der Mobilfunktarif schlägt mit monatlich 54,95 Euro zu Buche. Das sind rund 10 Euro mehr als der Vorgänger-Tarif MagentaMobil EINS.