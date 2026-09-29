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Telekom: Glasfaser jetzt für 14,1 Millionen Haushalte – Vodafone erreicht noch mehr Kunden

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 29.09.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Kurz vor dem Monatsende haben die beiden führenden deutschen Internetanbieter Telekom und Vodafone aktuelle Zahlen zu ihrem Glasfaserausbau vorgelegt. Die Telekom kommt mit Stand August 2026 auf Glasfaseranschlüsse für 14,1 Millionen Haushalte. Vodafone kann auch dank Partnern wie der Telekom, dem Joint Venture OXG und eigenen Glasfaseranschlüssen Glasfaser an 15,6 Millionen Haushalte und Unternehmen vermarkten.

Telekom und Vodafone bauen im August viele neue Glasfaseranschlüsse

Im August 2026 hat die Telekom 222.000 neue Glasfaseranschlüsse errichtet. Bei Vodafone erhöhte sich die Zahl der vermarktbaren Glasfaseranschlüsse im August um rund 400.000. Es handelt sich jeweils um sogenannte "Homes Passed"-Anschlüsse. Dabei werden die Glasfaserleitungen zwar bis in die Straße verlegt, aber die Gebäude noch nicht angeschlossen. Dafür ist in der Regel ein Glasfaservertrag erforderlich. Neben dem Glasfaseranschluss des Gebäudes ist auch die Glasfaserverlegung innerhalb des Gebäudes erforderlich.

Glasfasertarife teils bereits günstiger als DSL

Bei der Telekom sind Glasfasertarife mit Bandbreiten von 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s sowie an immer mehr Orten auch mit bis zu 2.000 Mbit/s erhältlich. In den ersten drei Monaten gilt für Neukunden ein einheitlich auf 9,95 Euro reduzierter monatlicher Preis, danach kostet etwa Glasfaser 150 monatlich 45,95 Euro. Damit ist dieser Tarif günstiger als der DSL-Tarif MagentaZuhause L mit 100 Mbit/s, der aktuell regulär 48,95 Euro pro Monat kostet.

Bei Vodafone sind Anschlüsse mit Glasfaser-Bandbreiten von 150, 300, 600 und 1.000 Mbit/s bestellbar. In den ersten neun Monaten gilt jeweils ein reduzierter Preis von 19,99 Euro, erst ab dem zehnten Monat fällt der reguläre Preis an. Für GigaZuhause Glasfaser 150 berechnet Vodafone zum Beispiel 44,95 Euro pro Monat – exakt so viel wie für den etwas langsameren DSL-Tarif mit 100 Mbit/s.

Glasfaserverfügbarkeit mit dem Tarifvergleich von Verivox prüfen

Ob Glasfaser der Telekom, von Vodafone oder einem anderen Anbieter bereits bei Ihnen verfügbar ist, können Sie mit dem Tarifrechner von Verivox prüfen. Nach dem Klick auf den Button "Verfügbarkeit prüfen" einfach Ihre Adresse angeben und wir zeigen Ihnen die bei Ihnen verfügbaren Angebote aus unserem Tarifvergleich.

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