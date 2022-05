Telekom & Co: Glasfaser für weitere Orte

Der Glasfaserausbau in Deutschland hat im Mai an Fahrt zugelegt. In etlichen Orten steht die Erschließung mit schnellen Glasfaseranschlüssen an. Der FTTH-Ausbau soll vielen weiteren Haushalten das Surfen im Internet mit bis zu 1 Gbit/s oder mehr ermöglichen.

Telekom: Glasfaser für mehr als 250.000 weitere Haushalte

Die Deutsche Telekom teilte am Donnerstag mit, dass der Start für die Glasfaser-Vermarktung für mehr als 250.000 Haushalte in 66 Kommunen erfolgt sei. Die Glasfaserleitungen erlauben das Surfen im Internet mit bis zu 1 Gbit/s, Uploads können mit bis zu 1 Gbit/s erfolgen. Neben privaten Haushalten sollen auch Unternehmen und Schulen von dem Anschluss an das Glasfasernetz der Telekom profitieren. Mit dem Bau der Highspeed-Anschlüsse soll in Kürze begonnen werden, erste Kunden sollen die Glasfaseranschlüsse noch 2022 nutzen können.

Nach Angaben der Telekom erfolgt der Glasfaserausbau in diesen Orten:

Ahlhorn, Aidenbach, Alsleben (Saale), Antdorf, Bad Hönningen, Bad Reichenhall, Beverungen, Blomberg, Borgholzhausen, Braunschweig, Coburg, Dülmen, Eberdingen, Eckental,

Ehningen, Eichstätt, Enger, Finnentrop, Gadebusch, Ganderkesee, Gerbrunn, Gevelsberg, Göttingen, Gräfenberg, Großenkneten, Habach, Hage, Hamburg, Hungen, Iffeldorf, Jena,

Karlsruhe, Krefeld, Kronshagen, Leopoldshöhe, Lilienthal, Lübbenau, Mannheim, Meißen, Mörstadt, Münster, Murr, Neunkirchen a. Brand, Niederkassel, Nordhausen, Ostercappeln, Pirna,

Regensburg, Saarbrücken, Schongau, Schorndorf, Schwelm, Schwentinental, Schwerin, Seeshaupt, Sindelsdorf, Thale, Thalmässing, Uslar, Varel, Venne, Versmold, Waldkirchen, Wegscheid, Wermelskirchen und Wülfrath.

Laut Telekom werden für die Ausbauprojekte mehr als 2.200 Netzverteiler aufgestellt und rund 1.300 Kilometer Tiefbau benötigt.

DNS:NET: Glasfaser mit 2,5 Gbit/s für weitere 3.500 Haushalte in Brandenburg

In Brandenburg versorgt der Berliner Anbieter DNS:NET in der Stadt Biesenthal weitere 3.500 Haushalte und Unternehmen mit FTTH-Anschlüssen, die sogar Surfgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s bieten. Am 3. Mai hatte die Stadt mit DNS:NET eine Kooperationsvereinbarung zum flächendeckenden Glasfaserausbau unterzeichnet.

Glasfaser Garbsen und Telekom: Gigabit-Speed für mehr als 31.000 Haushalte

Mehr als 31.000 Haushalte und Unternehmen sollen in der niedersächsischen Stadt Garbsen bis zu 1 Gbit/s schnelle Glasfaseranschlüsse erhalten. Realisiert wird dies durch eine Kooperation der Telekom mit Glasfaser Garbsen, einem Joint Venture der Stadtwerke Garbsen und Palladio Kommunal. Der Ausbau durch Glasfaser Garbsen soll bis 2030 abgeschlossen werden, die Telekom werde die schnelle Netzinfrastruktur dann betreiben und exklusiv für einen Zeitraum von mindestens 30 Jahre mieten. Das Glasfasernetz werde aber auch für andere Anbieter geöffnet. Erste Kunden sollen noch in diesem Jahr einen Anschluss erhalten.

ENTEGA: Weitere Glasfaseranschlüsse in Südhessen

Am 2. Mai gab der Ökoenergie- und Telekommunikationsversorger ENTEGA den Ausbau weiterer Gebiete in Südhessen bekannt. Im Odenwald erfolge der Startschuss für den Südhang von Bad König und Abtsteinach. In der Region soll eine flächendeckende Versorgung der Städte und Gemeinden mit Glasfaser erreicht werden. Die Haushalte in den Orten sollen im Mai Post von der ENTEGA erhalten. Wer sich bis zum 3. Juli 2022 für einen Glasfaseranschluss des Anbieters entscheidet, spart die Hausanschlusskosten in Höhe von rund 1.000 Euro.