Telekom bietet nun Glasfaser für eine Million Haushalte in Bayern

Die Deutsche Telekom treibt den Ausbau ihres Glasfasernetzes in Deutschland weiter mit Hochdruck voran. In Bayern hat der Bonner Konzern nun nach eigenen Angaben einen Meilenstein erreicht. In dem Bundesland sind jetzt Telekom-Glasfaseranschlüsse für eine Million Haushalte verfügbar. Bei Bedarf können sich interessierte Verbraucherinnen und Verbraucher einen Glasfasertarif des Anbieters buchen und mit bis zu 1 Gbit/s im Internet surfen.

Telekom baut 2023 rund 400.000 Glasfaseranschlüsse in Bayern

Die Hälfte der eine Million Anschlüsse in Bayern sei in den vergangenen zwei Jahren errichtet worden. Derzeit baue die Telekom in 500 Orten in Bayern gleichzeitig aus. Für dieses Jahr ist der Bau von insgesamt 400.000 neuen Glasfaseranschlüssen in Bayern geplant. Im nächsten Jahr sollen sogar Glasfaserzugänge für weitere 500.000 Haushalte errichtet werden. Der Glasfaserausbau in dem südlichen Bundesland werde laut Telekom zu drei Vierteln aus eigenen Mitteln finanziert. Die Telekom setze aber auch auf Kooperationen, etwa mit örtlichen Stadtwerken.

Bundesweit soll die Zahl der neuen Telekom-Glasfaseranschlüsse in diesem Jahr bei rund 2,5 bis 3 Millionen liegen. 2022 habe die Telekom hierzulande rund zwei Millionen neue Glasfaseranschlüsse gebaut. Bis Ende 2024 will die Telekom auf rund zehn Millionen Glasfaseranschlüsse in Deutschland kommen, im Frühjahr 2023 lag die Zahl der erstellten FTTH-Anschlüsse bei rund sechs Millionen. Bei FTTH (Fiber to the Home) werden die Glasfaserleitungen bis in die Wohnungen der Kunden verlegt.

Kunden buchen vermehrt Tarife mit höheren Bandbreiten

Nach Unternehmensangaben seien über die Hälfte der gebuchten Telekomtarife Produkte mit Download-Bandbreiten von 100 Mbit/s und mehr. Die Nachfrage nach hohen Bandbreiten steige. Wer die maximale Surfgeschwindigkeit per Glasfaser nutzen möchte, kann bei der Telekom etwa die Tarife "MagentaZuhause XXL" mit bis zu 500 Mbit/s im Download oder "MagentaZuhause GIGA" mit bis zu 1 Gbit/s buchen. Per Glasfaser sind aber auch Tarife mit 50, 100 oder 250 Mbit/s zum schnellen Surfen im Internet erhältlich.

Fast alle "MagentaZuhause"-Tarife in ersten sechs Monaten reduziert

Bis auf den "GIGA"-Tarif, der dauerhaft 79,95 Euro pro Monat kostet, sind alle anderen Tarife in den ersten sechs Monaten auf einheitlich 19,95 Euro reduziert. Erst ab dem siebten Monat fällt der reguläre monatliche Preis an. Zudem profitieren Kunden von weiteren Vorteilen wie eine 70 Euro Router-Gutschrift. Bei einer Bestellung über Verivox gibt es bei vielen Tarifen obendrauf noch einen Verivox-Sofortbonus.