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Telekom: 13 Millionen Glasfaseranschlüsse verfügbar

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 28.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Deutsche Telekom hat beim Glasfaserausbau einen neuen Meilenstein erreicht. Wie der Bonner Konzern am Dienstag mitteilte, können bundesweit nun 13 Millionen Haushalte und Unternehmen Glasfaseranschlüsse der Telekom buchen.

Telekom baute im ersten Quartal 2026 rund 370.000 neue Glasfaseranschlüsse

Nach Unternehmensangaben erweiterte die Telekom ihr Glasfasernetz im März 2026 um 170.000 neue Glasfaseranschlüsse. Im ersten Quartal von Anfang Januar bis Ende März dieses Jahres sind laut Telekom rund 370.000 Glasfaseranschlüsse errichtet worden. Das entspreche einem Durchschnitt von 5.873 neuen Anschlüssen pro Arbeitstag.

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Die Glasfasertarife der Telekom werden mit Download-Bandbreiten von 150, 300, 600, 1.000 und an immer mehr Orten sogar mit bis zu 2.000 Mbit/s vermarktet. Bei Bestellung über Verivox erhalten Neukunden die Tarife von 150 bis 1.000 Mbit/s in den ersten drei Monaten zum reduzierten Preis von monatlich 9,95 Euro. Erst ab dem vierten Monat wird der reguläre Tarifpreis berechnet. Zusätzlich können Sie sich bei Wahl eines Telekom-Glasfasertarifs 155 Euro Verivox-Cashback sichern. Bestellen Sie einen Glasfasertarif der Telekom von 150 bis 600 Mbit/s bis zum 30. Juni 2026, gibt es zudem 100 Euro Online-Vorteil als Rechnungsgutschrift der Telekom obendrauf.

Der Einstieg in Glasfaser ist nicht nur durch diese Aktionen bereits günstig möglich. Die regulären monatlichen Preise der Tarife Glasfaser 150 und Glasfaser 300 sind mit 45,95 Euro und 50,95 Euro pro Monat sogar einige Euro günstiger als die langsameren DSL-Tarife mit 100 und 250 Mbit/s.

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