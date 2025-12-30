Cookie-Einstellungen

Sparen mit Verivox: Mit neuem Internettarif ins Jahr 2026 starten

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 30.12.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Zu Beginn eines neuen Jahres haben viele Menschen gute Vorsätze: Mehr Sport und Bewegung, gesünderes Essen, mehr Treffen mit Freunden und vieles mehr. Warum dann nicht auch zum Jahreswechsel Ihren Internettarif prüfen und zu einem günstigeren oder schnelleren Angebot wechseln? Aktuell können Sie sich bei Bestellung über Verivox viele Tarife noch mit zusätzlichem Gutschein für Amazon, IKEA & Co. sowie mit erhöhtem Cashback sichern.

Aktuelle Angebote für Telekom-Internet per DSL und Glasfaser

Die Internettarife der Telekom können Sie sich derzeit bei Verivox mit einigen Vorteilen sichern:

  • Bis 06.01.2026: Ausgewählte MagentaZuhause-Tarife mit Telekom-Cashback von bis zu 200 Euro
  • Bis 31.12.2025: Ausgewählte MagentaZuhause-Tarife mit MagentaTV mit 50 Euro Gutschein für Amazon, IKEA & Co.
  • Bei vielen Telekom-Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback von bis zu 230 Euro
  • Alle Telekom-Tarife per DSL und Glasfaser in den ersten 3 Monaten zum reduzierten Preis von 9,95 Euro/Monat
  • Viele Tarife mit 100 Euro Router-Gutschrift und 100 Euro Online-Vorteil

Telekom Verfügbarkeit

Aktionen für Vodafone-Tarife per DSL, Kabel-Internet und Glasfaser

  • Bis 30.12.2025 bei Bestellung über Verivox: Vodafone GigaZuhause Kabel-Tarife mit 100 und 250 Mbit/s inklusive 50 Euro Gutschein für Amazon, IKEA & Co.
  • Bei vielen Vodafone-Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback von bis zu 355 Euro
  • Viele Vodafone-Tarife in den ersten 9 Monaten zum reduzierten Preis von 19,99 Euro/Monat
  • Vodafone Kabel-Internet mit bis zu 80 Euro Online-Vorteil

Vodafone Verfügbarkeit

PŸUR-Internet per Kabel und Glasfaser zu Sparpreisen

  • Silvester-Deal bis 31.12.2025: Viele PŸUR-Internettarife mit erhöhtem Verivox-Cashback
  • Zahlreiche PŸUR-Tarife in den ersten 10 Monaten zum reduzierten Preis von 9,99 Euro/Monat
  • Ausgewählte PŸUR-Tarife dauerhaft zum günstigen Preis

PŸUR Verfügbarkeit

Internettarife mit Verivox vergleichen und sparen

Auch bei weiteren Internetanbietern können Sie sich bei Bestellung über Verivox Vorteile wie Verivox-Cashback sichern. Prüfen Sie jetzt einfach die Verfügbarkeit durch Angabe Ihrer Adresse. Wir zeigen Ihnen die bei Ihnen verfügbaren Tarife:

Verfügbarkeit prüfen

