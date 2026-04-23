Schnelles Internet: Deutschland im weltweiten Vergleich nur auf Platz 65
Stand: 23.04.2026
Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox
Die Telekom meldete in den vergangenen Monaten Rekorde beim Glasfaserausbau. Auch andere Anbieter treiben den Bau von Glasfaseranschlüssen voran. Dennoch liegt Deutschland mit Blick auf die Internetgeschwindigkeit im Global Speed Index des Speedtestanbieters Ookla im März 2026 weit abgeschlagen nur auf Platz 65. Das ist sogar ein Platz schlechter im Vergleich zum Vormonat. Bereits Ende 2025 war Deutschland im Ookla-Ranking aus den Top 50 gerutscht.
So schnell ist das Internet in Deutschland
Ookla gibt für Deutschland für die Download-Geschwindigkeit einen mittleren Wert (Median) von 103,72 Mbit/s an. Das Upload-Tempo, die Bandbreite für das Hochladen von Daten ins Internet, lag im März dieses Jahres bei 37,81 Mbit/s. Es sind hierzulande inzwischen zwar viele Glasfaseranschlüsse verfügbar, doch aktiv von Kunden gebucht und genutzt wird nur ein kleiner Teil davon. Der Großteil der deutschen Internetkunden setzt weiterhin auf DSL – dabei ist Glasfaser erheblich schneller, stabiler und für die Zukunft gerüstet. Per Glasfaser sind schon jetzt Gigabit-Bandbreiten von 1.000 Mbit/s und mehr möglich.
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4 europäische Länder beim Internet-Speed in den Top 10
Deutlich schnelleres Internet als in Deutschland bescheinigt Ookla vier anderen europäischen Ländern (jeweils Download-Werte):
- Frankreich: 352,35 Mbit/s (Platz 4)
- Island: 347,30 Mbit/s (Platz 5)
- Schweiz: 292,56 Mbit/s (Platz 9)
- Dänemark: 291,60 Mbit/s (Platz 10)
Die Top-3-Länder weltweit bei Highspeed-Internet sind unverändert zum Vormonat:
- Singapur: 425,46 Mbit/s (Platz 1)
- Vereinigte Arabische Emirate: 348,51 Mbit/s (Platz 2)
- Hongkong: 352,40 Mbit/s (Platz 3)
Die 3 Schlusslichter des Ookla-Länder-Rankings von März 2026:
- Afghanistan: 4,93 Mbit/s (Platz 151)
- Syrien: 4,24 Mbit/s (Platz 152)
- Kuba: 3,83 Mbit/s (Platz 153)
Internetgeschwindigkeit in Städten
Die Stadt mit dem schnellsten Internet ist Abu Dhabi in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ookla nennt hier einen Download-Medianwert von 422,09 Mbit/s. Als schnellste deutsche Stadt im Ranking wird Berlin auf Platz 88 mit 108,24 Mbit/s gelistet. Hamburg erreichte Platz 91 mit 104,07 Mbit/s.