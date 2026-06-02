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PŸUR jetzt dauerhaft günstig: Kabel-Internet ab 19 Euro

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 02.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Fußball-WM startet erst nächste Woche, doch PŸUR geht schon jetzt auf Angriff. Die Internetmarke der Berliner Tele Columbus AG hat neue Tarifaktionen für Internet und TV gestartet. Nach Unternehmensangaben profitieren Neukunden im Rahmen einer aktuellen Aktion dauerhaft von bis zu 45 Prozent günstigeren Tarifen.

Surfen ohne Limit ab 19 Euro monatlich

Einen reinen Internetanschluss per Kabelnetz mit bis zu 50 Mbit/s gibt es mit dem Tarif Pure Speed 50 bereits für 19 Euro im Monat. Der deutlich schnellere Internettarif Pure Speed 250 mit bis zu 250 Mbit/s kostet lediglich 23 Euro monatlich. Sie wünschen noch mehr Highspeed-Internet? Kein Problem, der Preis bleibt beim Pure Speed 500 mit bis zu 500 Mbit/s dauerhaft bei 29 Euro pro Monat. Bei Bedarf lässt sich für 2,99 Euro pro Monat eine Telefon-Flat hinzubuchen.

Kombi-Tarife mit TV ab 35 Euro pro Monat

Möchten Sie Internet mit einem TV-Paket kombinieren, so geht das etwa mit dem Tarif Kombi 250. Für dauerhaft 35 Euro monatlich surfen Sie dabei mit bis zu 250 Mbit/s im Internet. Enthalten sind zudem eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz sowie PŸUR TV HD mit bis zu 96 TV-Sendern in HD und 65 Sendern in SD. Das Paket Kombi 500 mit bis zu 500 Mbit/s schnellem Internet, Festnetz-Flat und PŸUR TV HD erhalten Sie für dauerhaft 40 Euro im Monat.

PŸUR-Tarife über Verivox noch günstiger: Verivox-Cashback sichern

Der monatliche Tarifpreis gilt laut PŸUR während der gesamten 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit und auch darüber hinaus. Als einmalige Einrichtungsgebühr fällt bei allen Tarifen einmalig 19,99 Euro an. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Angebote noch günstiger als direkt beim Anbieter.

PŸUR: Sichern Sie sich Internet und Kombi-Pakete mit TV jetzt dauerhaft günstig!

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Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

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    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

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