PŸUR jetzt dauerhaft günstig: Kabel-Internet ab 19 Euro

Die Fußball-WM startet erst nächste Woche, doch PŸUR geht schon jetzt auf Angriff. Die Internetmarke der Berliner Tele Columbus AG hat neue Tarifaktionen für Internet und TV gestartet. Nach Unternehmensangaben profitieren Neukunden im Rahmen einer aktuellen Aktion dauerhaft von bis zu 45 Prozent günstigeren Tarifen.

Surfen ohne Limit ab 19 Euro monatlich

Einen reinen Internetanschluss per Kabelnetz mit bis zu 50 Mbit/s gibt es mit dem Tarif Pure Speed 50 bereits für 19 Euro im Monat. Der deutlich schnellere Internettarif Pure Speed 250 mit bis zu 250 Mbit/s kostet lediglich 23 Euro monatlich. Sie wünschen noch mehr Highspeed-Internet? Kein Problem, der Preis bleibt beim Pure Speed 500 mit bis zu 500 Mbit/s dauerhaft bei 29 Euro pro Monat. Bei Bedarf lässt sich für 2,99 Euro pro Monat eine Telefon-Flat hinzubuchen.

Kombi-Tarife mit TV ab 35 Euro pro Monat

Möchten Sie Internet mit einem TV-Paket kombinieren, so geht das etwa mit dem Tarif Kombi 250. Für dauerhaft 35 Euro monatlich surfen Sie dabei mit bis zu 250 Mbit/s im Internet. Enthalten sind zudem eine Telefon-Flat ins deutsche Festnetz sowie PŸUR TV HD mit bis zu 96 TV-Sendern in HD und 65 Sendern in SD. Das Paket Kombi 500 mit bis zu 500 Mbit/s schnellem Internet, Festnetz-Flat und PŸUR TV HD erhalten Sie für dauerhaft 40 Euro im Monat.

PŸUR-Tarife über Verivox noch günstiger: Verivox-Cashback sichern

Der monatliche Tarifpreis gilt laut PŸUR während der gesamten 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit und auch darüber hinaus. Als einmalige Einrichtungsgebühr fällt bei allen Tarifen einmalig 19,99 Euro an. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind die Angebote noch günstiger als direkt beim Anbieter.