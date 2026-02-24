PŸUR Hot Deals: Kabel-Internet dauerhaft günstig sichern

Der Berliner Internetanbieter PŸUR hat mit den „Hot Deals“ eine neue Sparaktion gestartet. Neukunden können sich dauerhaft bis zu 45 Prozent Ersparnis auf den Standardpreis von Internettarifen im PŸUR-Kabelnetz sichern. Eine reine Internet-Flat mit bis zu 250 Mbit/s gibt es bereits für 23 Euro statt für 39,99 Euro monatlich. In den HDTV-Kombi-Tarifen erhalten Neukunden eine PŸUR TV Soundbox kostenfrei dazu.

Von DSL zu Kabel-Internet von PŸUR wechseln und sparen – mit Verivox noch günstiger

Bei Buchung eines PŸUR-Tarifs im Rahmen der "Hot-Deals"-Aktion gelten die Angebotspreise des entsprechenden Tarifs dauerhaft. Laut PŸUR sowohl während der gesamten 24-monatigen Vertragslaufzeit als auch darüber hinaus. Nach der Laufzeit sind Preisänderungen im gesetzlichen Rahmen erlaubt. Sollte es dazu kommen: Ab dem 25. Monat sind die Tarife monatlich kündbar. Laut PŸUR können Kunden durch den Wechsel von ihrem DSL-Anschluss zum Kabelanschluss von PŸUR im Schnitt monatlich 15–20 Euro sparen. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Kombi-Pakete zum dauerhaften Sparpreis

Interessieren Sie sich für ein Komplettpaket mit Internet, Telefon und TV-Angebot, so hält PŸUR dafür die Kombi-Pakete bereit. Für dauerhaft 35 Euro statt 49,99 Euro monatlich können Sie die Kombi PŸUR TV HD 250 mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 250 Mbit/s bestellen. In den ersten 12 Monaten ist sogar das Angebot von "Joyn" inklusive. Alternativ lassen sich die Kombi-Pakete mit PŸUR TV HD mit 500 Mbit/s für 40 Euro monatlich sowie mit 1.000 Mbit/s für 50 Euro pro Monat wählen. Die PŸUR TV Soundbox mit hochwertiger Klangqualität stellt der Anbieter Ihnen bei allen PŸUR TV HD Kombi-Paketen kostenfrei statt für regulär 6,99 Euro monatlich zur Verfügung.