PŸUR Hot Deals: Kabel-Internet dauerhaft günstig sichern

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

PŸUR Hot Deals: Kabel-Internet dauerhaft günstig sichern

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 24.02.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Berliner Internetanbieter PŸUR hat mit den „Hot Deals“ eine neue Sparaktion gestartet. Neukunden können sich dauerhaft bis zu 45 Prozent Ersparnis auf den Standardpreis von Internettarifen im PŸUR-Kabelnetz sichern. Eine reine Internet-Flat mit bis zu 250 Mbit/s gibt es bereits für 23 Euro statt für 39,99 Euro monatlich. In den HDTV-Kombi-Tarifen erhalten Neukunden eine PŸUR TV Soundbox kostenfrei dazu.

Von DSL zu Kabel-Internet von PŸUR wechseln und sparen – mit Verivox noch günstiger

Bei Buchung eines PŸUR-Tarifs im Rahmen der "Hot-Deals"-Aktion gelten die Angebotspreise des entsprechenden Tarifs dauerhaft. Laut PŸUR sowohl während der gesamten 24-monatigen Vertragslaufzeit als auch darüber hinaus. Nach der Laufzeit sind Preisänderungen im gesetzlichen Rahmen erlaubt. Sollte es dazu kommen: Ab dem 25. Monat sind die Tarife monatlich kündbar. Laut PŸUR können Kunden durch den Wechsel von ihrem DSL-Anschluss zum Kabelanschluss von PŸUR im Schnitt monatlich 15–20 Euro sparen. Bei Bestellung über Verivox können Sie sich bei vielen Tarifen zusätzlich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

Kombi-Pakete zum dauerhaften Sparpreis

Interessieren Sie sich für ein Komplettpaket mit Internet, Telefon und TV-Angebot, so hält PŸUR dafür die Kombi-Pakete bereit. Für dauerhaft 35 Euro statt 49,99 Euro monatlich können Sie die Kombi PŸUR TV HD 250 mit einer Surfgeschwindigkeit von bis zu 250 Mbit/s bestellen. In den ersten 12 Monaten ist sogar das Angebot von "Joyn" inklusive. Alternativ lassen sich die Kombi-Pakete mit PŸUR TV HD mit 500 Mbit/s für 40 Euro monatlich sowie mit 1.000 Mbit/s für 50 Euro pro Monat wählen. Die PŸUR TV Soundbox mit hochwertiger Klangqualität stellt der Anbieter Ihnen bei allen PŸUR TV HD Kombi-Paketen kostenfrei statt für regulär 6,99 Euro monatlich zur Verfügung.

Aktuelle PŸUR Hot Deals: Kabel-Internet dauerhaft günstig sichern

Ist kein passender Tarif dabei? Nach Angabe Ihrer Adresse zeigen wir alle bei Ihnen verfügbaren PŸUR-Tarife an.

Verfügbarkeit prüfen

Mehr zum Thema Kabel-Internet

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Beim Wechsel bis zu 590 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen

    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 100 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 600,48 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 25,02 Euro)

    Einsparung: 597,12 Euro
    (Stand: 13.10.2025)

  • Schnell und einfach wechseln

  • Verfügbare Tarife speziell für Ihre Adresse

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.