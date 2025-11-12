Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu.

PŸUR Black Weeks: Internettarife dauerhaft zum Sparpreis – über Verivox noch günstiger

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 12.11.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

PŸUR, die Internetmarke des Kabel- und Glasfaseranbieters Tele Columbus, hat Black Weeks-Angebote gestartet. Ein Blick auf die PŸUR-Tarife lohnt sich aktuell besonders, denn Neukundinnen und Neukunden können sich schnelles Internet zu dauerhaft günstigen Preisen sichern. Gigabit-Internet gibt es derzeit beispielsweise für 35 Euro pro Monat. Einstiegstarife sind bereits ab 18 Euro monatlich erhältlich. Bei Bestellung der PŸUR-Tarife über Verivox können Sie zudem noch mehr sparen. 

PŸUR bietet Internettarife dauerhaft zum günstigen Preis an

Sie wünschen keine Preissprünge bei Ihrem Internettarif nach wenigen Monaten? Dann sind die PŸUR-Tarifaktionen für Sie optimal. Die aktuellen Tiefpreise gelten während der gesamten Mindestvertragslaufzeit und auch ab dem 25. Monat nutzen Sie das Internet von PŸUR zum günstigen Preis weiter. Gegenüber dem normalen Listenpreis der Tarife können Sie kräftig sparen.

Angebote für reine Internettarife (PŸUR Pure Speed) im Überblick:

  • Pure Surf 50: 18 Euro pro Monat statt regulär 34,99 Euro
  • Pure Surf 250: 20 Euro pro Monat statt regulär 39,99 Euro
  • Pure Surf 500: 25 Euro pro Monat statt regulär 44,99 Euro
  • Pure Surf 1000: 35 Euro pro Monat statt regulär 49,99 Euro

Angebote für Kombi-Pakete:

Wenn Sie Internet, Telefon und TV kombinieren möchten, so bietet PŸUR Kombi-Pakete an, die auch zu Aktionspreisen erhältlich sind. Beispielsweise diese Tarife:

  • Kombi 250 Light mit Basis TV: 25 Euro pro Monat
  • Kombi 250 PŸUR TV HD und PŸUR TV-Box: 30 Euro pro Monat

Als Bonus erhalten Neukundinnen und Neukunden bei den TV-Paketen einen Gutschein für 12 Monate kostenlose Nutzung des Internet-TV- und Streaming-Dienstes Joyn Plus+.

PŸUR-Tarife noch günstiger über Verivox

Sie möchten sich die PŸUR-Tarife zu noch attraktiveren Konditionen sichern? Bei Bestellung über den Tarifrechner von Verivox können Sie dank Verivox-Cashback zusätzlich sparen. Dadurch sind viele Tarife bei Verivox günstiger als direkt beim Anbieter:

PŸUR Black Weeks: Ausgewählte Angebote

Den reinen Internettarif mit bis zu 1.000 Mbit/s erhalten Sie über Verivox dank 210 Euro Verivox-Cashback in den ersten 24 Monaten zum rechnerischen monatlichen Durchschnittspreis von 27,08 Euro. Das ist 24 Prozent günstiger als bei PŸUR.

Wenn Sie den Internettarif Pure Surf 250 mit bis zu 250 Mbit/s im Download über Verivox buchen, gilt ein monatlicher Durchschnittspreis von nur 14,58 Euro. Bei diesem Tarif können Sie sich 150 Euro Verivox-Cashback sichern. Über Verivox ist das Angebot dadurch 30 Prozent günstiger als beim Anbieter.

PŸUR-Verfügbarkeit einfach prüfen

Ob PŸUR bei Ihnen verfügbar ist, können Sie schnell prüfen. Einfach auf den folgenden Button klicken und Ihre Adresse angeben. Wir zeigen Ihnen die bei Ihnen verfügbaren Tarife:

Verfügbarkeit prüfen

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

