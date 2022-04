O2 startet Gigabit-Tarif im Vodafone-Kabelnetz

Der Mobilfunknetzbetreiber und Festnetzanbieter Telefónica Deutschland baut bei seiner Marke O2 die Verfügbarkeit von Gigabit-Internet per Kabelanschluss aus. Ab dem 3. Mai 2022 bietet O2 einen Tarif für Gigabit-Internet über das Kabelnetz von Vodafone an.

Gigabit-Tarif von O2 im ersten Jahr ab knapp 30 Euro pro Monat

Der neue Internettarif, der anlässlich des 20. Geburtstags der Marke O2 vermarktet wird, soll über 22 Millionen Kabel-Haushalten in Deutschland Download-Geschwindigkeiten von bis zu 1 Gbit/s erlauben. Der Upload von Daten erfolgt mit maximal 50 Mbit/s. Das Geburtstagsangebot in Form des Tarifs "O2 my Home XXL" soll in den ersten zwölf Monaten 29,99 Euro pro Monat kosten, danach berechnet O2 dauerhaft 39,99 Euro monatlich. Der einmalige Anschlusspreis von 69,99 Euro entfällt. Der Tarif ist nach Unternehmensangaben in über 50 Prozent aller deutschen Haushalte verfügbar.

Gigabit-Angebot auch über Kabelnetz von Tele Columbus

Im Kabelnetz von Tele Columbus (PŸUR) können O2-Kunden ein vergleichbares Angebot nutzen. Ein Gigabit-Tarif kostet in dem Fall ein Jahr lang 34,99 Euro pro Monat, danach monatlich 44,99 Euro. Über einen Glasfaseranschluss in den Ausbaugebieten von Unsere Grüne Glasfaser sowie Wilhelm.Tel sind unverändert Gigabit-Tarife von O2 ab 69,99 Euro monatlich erhältlich.

Gigabit-Tarife von Vodafone und PŸUR aktuell zu Vorteilskonditionen

Vodafone selbst bietet aktuell für eigene Kabel-Neukunden seinen Aktionstarif "Cable Max 1000" für dauerhaft 39,99 Euro pro Monat an. Das Bereitstellungsentgelt in Höhe von 69,99 Euro und die Versandkosten entfallen. Der Berliner Kabelnetzbetreiber PŸUR vermarktet reine Internet-Flats und Kombi-Pakete inklusive Telefonie und TV-Angebot sechs Monate lang kostenlos. Ab dem siebten Monat fallen 55 Euro bzw. 70 Euro monatlich an.