Netflix, Amazon Prime, Disney+: Streaming im Bundle oft günstiger

Verivox hat die Streaming-Kombipakete der vier großen deutschen Telekommunikationsanbieter unter die Lupe genommen. Das Ergebnis: Ein Bundle aus Internet-TV und Streaming ist teils deutlich günstiger als der Separat-Kauf von Netflix, Disney+, Sky und Co – um bis zu 44 Prozent.

Größte Bundles bei der Telekom, kleinere bei Wettbewerbern

Streaming wird zunehmend Teil des Geschäftsmodells von Internetanbietern. So bietet etwa die Telekom über MagentaTV Megastream neben Internetfernsehen die Inhalte von Netflix, Disney+, Apple TV+ und RTL+ aktuell für 30 Euro im Monat an. Der rechnerische Einzelpreis für alle Bestandteile läge zusammen inklusive MagentaTV bei 53,96 Euro. Somit bietet das Komplettpaket eine Ersparnis von über 20 Euro im Monat bzw. 44 Prozent. Als Einzeloption können außerdem Wow (Live-Sport sowie Filme & Serien), DAZN oder Paramount+ bei der Telekom flexibel zugebucht werden.

Die Wettbewerber Vodafone und O2 haben jeweils Komplettpakete mit Netflix und Sky bzw. Wow im Angebot, Vodafone zusätzlich Apple+. Vodafones Fernsehangebot GigaTV kostet in Kombination mit Netflix 25,99 Euro im Monat, bei O2 liegt Fernsehen inklusive Netflix bei 19,99 Euro im Monat. Bei Vodafone ergibt sich durch die Bundle-Buchung von TV und Netflix gegenüber einer Einzelbuchung eine Ersparnis von 2,99 Euro im Monat; bei O2 sind es 3,99 Euro im Monat. Weitere Streamingdienste sind einzeln zubuchbar. Der Provider 1&1 konzentriert sich traditionell eher auf Mobilfunk und vermarktet Streaming-Kombis deshalb zurückhaltend. Insgesamt wird die Breite des Telekom-Angebots von den Wettbewerbern nicht erreicht.

"Unsere Marktanalyse zeigt: Viel-Streamer fahren am besten mit dem Angebot der Deutschen Telekom", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Wer hingegen nicht alle Streamingdienste benötigt, findet auch bei den anderen Netzbetreibern gute Angebote."

Bündelung von Diensten ist auch für Anbieter attraktiv

Nicht nur für Kunden bieten die Kombi-Angebote Vorteile. Das Einbetten ins eigene Ökosystem lohne sich auch für die Anbieter, sagt Schamberg: "Der Internetanbieter schafft einen ganzen Kosmos fürs Home-Entertainment und wird zum Rundum-Versorger für den Verbraucher – eine clevere Strategie zur Kundenbindung."

Die Bündelung von Internet, Telefon und Fernsehen über dieselbe Infrastruktur wird als Triple Play bezeichnet. Alle Leistungen laufen über ein Netz; das spart Kosten und Kapazitäten. Neben Vorteilen in der Kundenbindung macht auch der höhere Kundenumsatz Triple Play für Provider wirtschaftlich attraktiv. Für Verbraucher liegt der Mehrwert im flexiblen Fernsehen (u.a. mit Pause- oder Replay-Funktion) und einer integrierten Kommunikation (etwa einer digitalen Programmzeitschrift oder intelligenter Sprachsteuerung). Heute integrieren Provider verstärkt Streamingdienste in ihr Triple-Play-Angebot. Perspektivisch könnte Triple Play den Weg ebnen für "All-IP"-Lösungen – also beispielsweise einer Integration von Mobilfunk, Gaming, KI und IoT (Internet of Things).

Methodik

Die TV-Angebote der vier großen Telekommunikationsanbieter in Deutschland wurden auf den Webseiten der Provider im Oktober 2025 recherchiert (Deutsche Telekom, Vodafone, 1&1 sowie O2). Gegenübergestellt wurden die Pakete in Kombination mit Streamingdiensten wie Netflix, Sky, Disney+ oder Apple. Aktionen und Angebote können sich jederzeit ändern. Stand der Daten: 28.10.2025.