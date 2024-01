M-net startet neue Internettarife: Das Angebot im Überblick

Zu den M-net Internettarifen

Tarife per Glasfaser ab 100 Mbit/s bis hin zu Gigabit-Speed

Neukunden finden bei M-net in Gebieten, wo Glasfaser verfügbar ist, nun Tarife mit vier verschiedenen Bandbreiten. Erhältlich sind "Internet-"Tarife mit 100, 250, 500 und 1.000 Mbit/s. Eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz oder eine Allnet-Flat lassen sich optional hinzbuchen:

Internet 100: 1.-6. Monat: 19,90 Euro/Monat, danach 39,90 Euro/Monat

1.-6. Monat: 19,90 Euro/Monat, danach 39,90 Euro/Monat Internet 250: 1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 44,90 Euro/Monat

1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 44,90 Euro/Monat Internet 500: 1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 49,90 Euro/Monat

1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 49,90 Euro/Monat Internet 1.000: 1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 84,90 Euro/Monat

1.-6. Monat 24,90 Euro/Monat, danach 84,90 Euro/Monat Festnetz-Flat: in Tarifen bis 250 Mbit/s für 3 Euro/Monat zubuchbar, in höheren Tarifen inklusive

Allnet-Flat: in Tarifen bis 500 Mbit/s für 7 Euro/Monat zubuchbar, im Gigabit-Tarif inklusive

Lediglich in Regionen, wo nur DSL statt Glasfaser vorhanden ist, können Kunden auch DSL-Tarife mit 50 Mbit/s buchen: Nutzen lassen sich Bandbreiten mit 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Es gilt dauerhaft ein monatlicher Preis von 34,90 Euro für die Internet-Flat sowie von 37,90 Euro für Internet inklusive Telefon-Flat in das deutsche Festnetz

In einigen Regionen profitieren Neukunden von einem "Stadtnetz"-Vorteil: In Gebäuden mit M-net-Glasfaseranschlüssen in den Städten München, Augsburg und Erlangen gewährt M-net während der gesamten Vertragslaufzeit einen monatlichen Rabatt in Höhe von 5 Euro pro Monat.

Weitere Vorteile der neuen M-net-Tarife

Bei Tarifen ab 250 Mbit/s stellt M-net einen Fritz!Box WLAN-Router gratis bereit.

Für die Tarife mit 250 Mbit/s und 500 Mbit/s gilt zudem ein einmaliger Online-Vorteil von 20 Euro beziehungsweise 50 Euro.

Bei den Tarifen "Internet & Telefon" mit 250 Mbit/s und 500 Mbit/s profitieren Sie als Neukunde 24 Monate lang von 2,50 Euro beziehungsweise 5 Euro Rabatt.

Bei allen Tarifen mit 24 Monaten Laufzeit entfallen derzeit die Bereitstellungskosten in Höhe von 59,90 Euro. Wahlweise sind alle Tarife auch ohne Laufzeit erhältlich. In diesem Fall entfallen der reduzierte Preis sowie es werden Bereitstellungskosten von einmalig 99,90 Euro berechnet. Nach Bedarf lassen sich zu den Tarifen weitere Optionen wie ein Fernsehangebot per IPTV oder ein Sicherheitspaket hinzbuchen.

M-net realisiert seine Internetangebote per Glasfaser, falls vor Ort verfügbar, oder aber per DSL. Bestandskunden können weiter die "Surf&Fon"-Flats oder "Surf"-Flats nutzen. Bei Bedarf können Sie aber auch in die neuen Tarife wechseln.

Neue M-net-Tarife teils teurer, teils günstiger

Übersichtlicher ist das neue Tarifangebot für Neukunden nicht geworden. Teilweise gelten Tarifaktionen nicht für alle Tarife oder sind nicht in allen Regionen verfügbar. Der Stadtnetz-Vorteil etwa ist nur für Glasfaseranschlüsse in drei Städten erhältlich. Zudem haben sich Tarife teils verteuert.

Zahlten Neukunden etwa für den alten Tarif "Surf & Fon-Flat 100" 6 Monate lang 14,90 Euro und danach regulär 39,90 Euro, sind es nun für den Tarif "Internet & Telefon 100" 6 Monate lang 22,90 Euro und danach regulär 42,90 Euro pro Monat. Günstiger ist dagegen der Gigabit-Tarif erhältlich. Schlug dieser bislang dauerhaft mit 99,90 Euro pro Monat zu Buche, gibt es diesen nun in einigen Städten 6 Monate lang für 19,90 Euro pro Monat und danach für 84,90 Euro pro Monat. Damit Sie wissen, welche konkreten Konditionen für Sie vor Ort gelten, sollten Sie die Verfügbarkeit der M-net-Tarife prüfen.

