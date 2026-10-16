Krisenfälle und Extremwetter: Glasfaser schlägt DSL und Kabel

Glasfaser-Internet ermöglicht nicht nur besonders schnelles und stabiles Surfen, sondern hat auch klare Vorteile bei Unwettern: Da Lichtsignale übertragen werden und kein Strom, drohen bei Gewittern kaum Überspannungsschäden. Auch bei Hitze und Hochwasser sind Glasfaserleitungen weniger anfällig als herkömmliche Kupferkabel. Das zeigen Recherchen des Vergleichsportals Verivox.

Weniger Überspannungsschäden: Glasfaser leitet keinen Strom

Weil Glasfaserleitungen keine elektrischen Impulse übertragen, sind sie unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen. Deshalb sind Überspannungsschäden weniger wahrscheinlich als bei DSL oder Kabel-Internet, die beide zumindest im Zugangsnetz leitfähige Kupferstrecken haben. Allerdings hängen auch bei Glasfaser-Internet verschiedene Geräte am Stromnetz – etwa das Glasfasermodem, der Router oder ein klassisches Telefon. Auch bei einer reinen Glasfaser-Zuleitung sind stromgebundene Geräte nicht "blitzsicher".

"Gerade in älteren Netzwerken können Fallen lauern", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Manche Haushalte lassen zum Beispiel nach einem Wechsel zu Glasfaser das alte Kupferkabel im Router stecken. Doch dieses Kabel kann die Verbindung im Netzwerk stören und bei Gewittern Überspannungsschäden verursachen – obwohl das elektromagnetische `Einfallstor‘ bei einem reinen Glasfaseranschluss im Prinzip geschlossen ist."

Hitze setzt klassischen Leitungen mehr zu als Glasfaser

Glasfasernetze arbeiten deutlich energieeffizienter als DSL- oder Kabelnetze – ein Vorteil zum Beispiel bei Hitze: "Klassische Netze benötigen viel Energie, die in den Verteilzentren Abwärme erzeugt. Die alten Systeme brauchen mehr Kühlung und heizen sich schneller auf", sagt Schamberg. "Der kleinteilige, energieintensive Aufbau der klassischen Netze ist anfälliger für extreme Temperaturen als bis ins Haus verlegte Glasfaserkabel."

Glasfaseranschlüsse sind üblicherweise wasserresistent

Bei Hochwasser ist bei allen stromgebundenen Geräten und Leitungen besondere Vorsicht geboten – Kurzschlüsse und Korrosionsschäden drohen. Glasfaserkabel hingegen enthalten keine elektronischen Komponenten, so dass eine Datenübertragung auch bei Kontakt mit Wasser möglich bleibt. Ob ein Glasfaseranschluss bei einem überfluteten Leerrohr weiterarbeiten kann, hängt von den örtlichen Gegebenheiten ab: Entscheidend ist, ob Kabel, Muffen, Steckverbindungen und Hauseinführung dicht sind. Dringt Wasser in Anschlussstellen, Geräte oder das Gebäude ein, kann die Verbindung ausfallen – obwohl Glasfaserkabel eigentlich wasserresistent sind.

"Die Flutkatastrophe im Ahrtal 2021 hat zu einer anhaltenden Diskussion über die Resilienz von Telekommunikationsnetzen geführt", sagt Schamberg. "Erste Konsequenzen: Kabel sollen künftig tiefer ins Erdreich geführt werden anstatt nahe der Oberfläche oder entlang von Brücken. Für neue Hauptverteiler werden Sockel geplant, kritische Technik nach Möglichkeit an Hanglagen oder in höhere Etagen verlegt. Ein einheitlicher Kurswechsel der Netzbetreiber bei der Verlegung neuer Infrastruktur kann daraus jedoch nicht abgeleitet werden."

Sicherheitskataloge werden aktuell überarbeitet

Nach der Flutkatastrophe hatte die Bundesnetzagentur 2022 in einem Strategiepapier bundesweit einheitliche Regelungen zur Notstromversorgung empfohlen. Vorgeschrieben sind diese nicht – obwohl Telekommunikationsnetze eines Anbieters als kritische Infrastruktur gelten, wenn sie von mindestens 100.000 Kunden genutzt werden. Im vergangenen Jahr wurde ein Entwurf zur Überarbeitung des Papiers vorgelegt; die bisherige Fassung ist jedoch weiterhin gültig. Ende August 2026 kündigte die Bundesregierung eine Prüfung der gesetzlichen Vorgaben an, auch unter dem Eindruck des mehrtägigen Stromausfalls vom Januar dieses Jahres in Berlin.

"Die Telekommunikationsnetze sind ein zentrales Element der Daseinsvorsorge", sagt Schamberg. "Doch zu einer wirklichen digitalen Souveränität gehört nicht nur eine funktionierende, zukunftssichere Infrastruktur, sondern auch echte Wahlfreiheit und bezahlbare Tarife für Verbraucher. Die Tendenz ist positiv – bereits heute ist Glasfaser für Neukunden nicht nur leistungsfähiger, sondern oft sogar günstiger als DSL."