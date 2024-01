Killers Of The Flower Moon ab sofort kostenlos bei Apple TV+ streamen

Nicht einmal 3 Monate nach Kinostart gibt es den Filmhit Killers Of The Flower Moon ab sofort auf Apple TV+ im Streaming. Alle Abonnenten des Streaming-Dienstes können den Filmhit mit Leonardo di Caprio damit ohne weitere Mehrkosten bequem zuhause streamen. Mit einem kostenlosen 7-tägigen Probeabo von Apple TV+ kann man sich Killers Of The Flower Moon auch ohne Abogebühr ansehen. Wie bei Apple TV+ üblich, steht der Film in 4K-Auflösung und Dolby Atmos zur Verfügung.

Auf diesen Geräten können Sie Killers Of The Flower Moon sehen

Zu sehen ist Killers Of The Flower Moon auf jedem Apple-Gerät wie Apple TV, iPad und iPhone. Per App steht er auf Amazon Fire TV Stick, Fire TV Cube oder anderen Geräten zur Verfügung, wie auch auf Macs und PCs.

Killers Of The Flower Moon leihen und kaufen

Apple geht mit dem Crime-Drama neue Wege: Während Netflix ausgewählte Eigenproduktionen lediglich wenige Tage ins Kino schickt, erlebte Killers Of The Flower Moon weltweit einen regulären, unbefristeten Kinostart. So ist der Film sogar immer noch in vereinzelten Kinos zu sehen. Auch weiterhin steht der Film zum Leihen und Kaufen bei iTunes und Amazon Prime Video zur Verfügung – auch das ist eine neue Herangehensweise.

Die passende Internetbandbreite fürs Streaming

Um Killers Of The Flower Moon in bestmöglicher Qualität zu streamen, empfehlen wir eine möglichst hohe Bandbreite. Der Grund: Hochauflösende Inhalte vor allem in 4K benötigen konstant eine schnelle Internetverbindung. Ist die Bandbreite zu gering, steht vielleicht nur eine geringere Auflösung zur Verfügung. Möglich sind dann auch Aussetzer, während der Film geladen wird.

Meisterwerk von Martin Scorsese

Im Kino hat der Film weltweit mehr als respektable 150 Millionen Dollar eingespielt – ein hohes Ergebnis für einen Film, der von vornherein als Streaming-Content gedacht war. Damit hat Killers Of The Flower Moon einen Großteil seiner enormen Produktionskosten von mehr als 200 Millionen Dollar wieder eingespielt.

Das 3,5 Stunden lange Epos kam bei Publikum und Kritik hervorragend an. Er erhielt 7 Golden-Globe-Nominierungen und gewann einen für die beste weibliche Hauptrolle (Lily Gladstone). Die Oscar-Nominierungen stehen aktuell noch aus, dem Film werden jedoch hohe Chancen eingeräumt.

Der Film bleibt exklusiv bei Apple TV+.