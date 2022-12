Internettarife per DSL und Kabel: Gratis-Notebook, Freimonate & Co.

1&1: Samsung-Notebook gratis oder 360 Euro Rabatt im ersten Jahr

Wer sich aktuell für einen DSL- oder Glasfaser-Tarif von 1&1 entscheidet, kann sich ein Samsung-Notebook gratis obendrauf sichern. Je nach Tarif winken unterschiedliche Notebook-Modelle: Samsung Galaxy Chromebook Go (UVP 399 Euro), Samsung Galaxy Book Go (UVP 449 Euro) oder Samsung Galaxy Book Go 2 (UVP 749 Euro). Bei Wahl des Notebooks als Prämie gilt jeweils ab dem ersten Monat der reguläre Preis. Für den Tarif "DSL 100" berechnet 1&1 beispielsweise 44,99 Euro monatlich. Den Tarif "DSL 250" gibt es für 49,99 Euro monatlich. Den Gigabit-Tarif "DSL 1000" stellt 1&1 für 69,99 Euro pro Monat bereit.

Alternativ können Neukunden einen Rabatt in Höhe von 360 Euro im ersten Jahr erhalten. Der gewählte Tarif wird dadurch zwölf Monate lang um je 30 Euro pro Monat im Preis reduziert. Mit 100 Mbit/s surfen lässt sich beispielsweise ein Jahr lang für monatlich 14,99 Euro statt 44,99 Euro. Die Tarife von 50 Mbit/s bis zu 250 sind für 5 Euro monatlichen Aufpreis auch mit einem Glasfaseranschluss erhältlich - falls vor Ort bereits verfügbar.

Zum Angebot von 1&1

PŸUR: Internet-Flats dauerhaft 25 Prozent günstiger

Der Berliner Kabelnetzbetreiber Tele Columbus startet bei seiner Marke PŸUR nahezu im Wochentakt neue Tarifaktionen. Noch bis einschließlich 24. Dezember können sich Neukunden dauerhaft 25 Prozent Rabatt sichern, wenn sie im Aktionszeitraum eine "Pure Speed"-Internet-Flat mit 200, 400 oder 1.000 Mbit/s buchen. Der Tarif mit 400 Mbit/s kostet zum Beispiel dank der Aktion dauerhaft 33 Euro pro Monat statt regulär 44 Euro. Mit Gigabit-Speed ins Internet geht es für 41,25 Euro statt 55 Euro. Soll es ein "Kombi-Angebot" inklusive Internet, Telefon und TV sein, so gewährt PŸUR jeweils sechs Gratismonate. Der reguläre Preis gilt erst ab dem siebten Monat.

Zum Angebot von PŸUR

Vodafone: Kabel-Internet mit bis zu 175 Euro Online-Vorteil

Ist an der eigenen Adresse ein Kabelanschluss von Vodafone verfügbar, kann ein "GigaZuhause Kabel"-Tarif von Interesse sein. Die Tarife enthalten eine Internet-Flat sowie eine Allnet-Flat für Telefonie in alle deutschen Netze. Bei Buchung von Tarifen ab einer Bandbreite von 50 Mbit/s zahlen Neukunden in den ersten sechs Monaten einen reduzierten Preis von 19,99 Euro pro Monat. Je nach Tarif gibt es eine Rechnungsgutschrift zwischen 50 Euro und 175 Euro dazu. Einen WLAN-Router stellt Vodafone gratis zur Verfügung. Derzeit entfallen zudem der einmalige Anschlusspreis von 69,99 Euro sowie die Versandkosten.

Angebote Vodafone Kabel Deutschland

Angebote Vodafone Unitymedia

Telekom: 170 Euro Gutschriften und sechs Monate reduzierter Preis

Die Deutsche Telekom bietet Neukunden aktuell bei Buchung eines VDSL-Tarifs ab 50 Mbit/s Rechnungsgutschriften in Höhe von 170 Euro an. Davon werden 100 Euro als Online-Vorteil gewährt, 70 Euro gibt es als Router-Gutschrift. Derzeit erhalten Neukunden die Router-Gutschrift auch ohne Hinzubuchung eines WLAN-Routers. In den ersten sechs Monaten gilt für alle DSL-Tarife von 16 Mbit/s bis hin zu 250 Mbit/s einheitlich ein reduzierter Preis von 19,95 Euro pro Monat. Im Tarif "MagentaZuhause XL" mit bis zu 250 Mbit/s, der regulär 54,95 Euro pro Monat kostet, ist eine Allnet-Flat für Telefonie in alle deutschen Netze enthalten.

Zum Angebot der Telekom

O2: Ein Jahr lang sparen

Die VDSL-Tarife von O2 sind in den ersten zwölf Monaten zum reduzierten Preis erhältlich. Die Ersparnis im ersten Jahr liegt jeweils bei 120 Euro. Beim Tarif "O2 my Home L" mit bis zu 250 Mbit/s im Download lassen sich sogar zwölf Monate lang je 15 Euro sparen. Das Angebot ist ab 24,99 Euro pro Monat verfügbar. Außerdem entfällt bei diesem Tarif der Anschlusspreis von 49,99 Euro. Neben der Internet-Flat findet sich in den O2-Tarifen jeweils auch eine Allnet-Flat für Gespräche in das deutsche Festnetz und die deutschen Mobilfunknetze.

Zum Angebot von O2