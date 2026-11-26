Menschen über 65 Jahre surfen bevorzugt mit kleinen Internettarifen – und die sind nicht unbedingt günstig: Rund 41 Euro im Monat zahlen DSL-Bestandskunden durchschnittlich für langsame 16 Megabit pro Sekunde (Mbit/s). Ein Wechsel in einen sechsmal schnelleren Tarif mit 100 Mbit/s würde jeden Monat zehn Euro sparen. Das zeigt eine aktuelle Datenanalyse des Vergleichsportals Verivox.

Langsames DSL wird immer unattraktiver

Verivox-Umfragedaten zeigen: In keiner Altersgruppe ist der Anteil der DSL-Nutzer so hoch wie unter Senioren – 59 Prozent der Älteren über 60 Jahren haben DSL zu Hause, aber nur 41 Prozent der Jüngeren unter 40 Jahren. Besonders ungünstig entwickelt sich das Preis-Leistungs-Verhältnis bei langsamen Tarifen. Tarifbuchungen über Verivox belegen: Ältere Menschen über 65 Jahre buchen besonders oft kleine Tarife mit 16 Mbit/s. Je höher der gebuchte Internet-Speed, desto geringer der Anteil von Senioren.

Der durchschnittliche monatliche Preis, den Bestandskunden mit einem 16-Mbit/s-Tarif bezahlen, liegt bei rund 41 Euro. "Das ist viel Geld für relativ wenig Leistung", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Gerade ältere Menschen benötigen oft keinen großen Leistungsumfang – und gehen davon aus, dass sie deshalb auch weniger zahlen. Doch das ist immer öfter ein Trugschluss. In langsamen DSL-Tarifen gibt es kaum noch Boni oder Rabatte, deshalb sind solche Tarife für Neukunden oft sogar teurer als schnellere."

Größere Tarife können günstiger sein

Wer jetzt seinen Internetanbieter wechselt, zahlt in den ersten 24 Monaten im Durchschnitt für 100 Mbit/s monatlich rund 31 Euro. Für die erheblich langsameren 16 Mbit/s fallen hingegen im Schnitt 34 Euro an – also drei Euro mehr im Monat. Zwischen langsamem Bestandstarif (41 Euro) und schnellerem Neukundentarif (31 Euro) liegen sogar zehn Euro Differenz monatlich.

"Zehn Euro im Monat summieren sich auf 120 Euro im Jahr, und das für eine schlechtere Leistung", sagt Schamberg. "Das sind unnötige Kosten. In Zeiten stetig steigender Lebenshaltungskosten kommt es auf jeden Euro an – vor allem dann, wenn der Geldbeutel im Alter schmaler wird."

Senioren häufen immer höhere Telko-Schulden auf

In den letzten fünf Jahren ist der Schuldenstand älterer Verbraucher bei Telekommunikationsunternehmen laut Statistischem Bundesamt deutlich gestiegen. Bei Bürgern zwischen 65 und 70 Jahren stieg die Überschuldung in diesem Zeitraum um 56 Prozent, bei Über-70-Jährigen um knapp 30 Prozent. 28 Prozent aller Senioren haben sich im vergangenen Jahr wegen Schulden im Telekommunikationsbereich beraten lassen. Das ist der dritthöchste Wert unter allen Gläubigerarten – und insbesondere deshalb problematisch, weil im Alter die Überschuldungsintensität steigt: Senioren brauchen im Schnitt dreimal so lange wie junge Menschen, bis sie schuldenfrei sind.

"Ein bekanntes Schuldenrisiko im Telko-Bereich ist die Gerätefinanzierung über den Handytarif", sagt Jörg Schamberg. "Hier summieren sich langfristig hohe Kosten, auch wegen gestiegener Smartphone-Preise. Bei stationärem Internet zeigt sich ein Kostenrisiko vor allem nach Ablauf von 24 Monaten: Ist die Mindestlaufzeit vorbei, steigen bei zwei Dritteln aller Verträge die Preise. Verbraucher sollten hier gegensteuern und einen Wechsel prüfen."

Methodik

Basis der Analyse ist ein Vergleich von über Verivox abgeschlossenen Internetverträgen aller Zugangstechniken, die von März bis August 2026 das Ende ihrer 24-monatigen Mindestvertragslaufzeit erreichten. Diese Tarifdaten wurden anonymisiert nach Altersgruppen ausgewertet und mit heutigen Neukundenpreisen mit mindestens derselben Download-Bandbreite verglichen. Hardwarekosten sind nicht berücksichtigt. Stand der Daten: 12. Oktober 2026.

Die genannten Umfragedaten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im März 2026 insgesamt 1.028 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Gefragt wurde: Welche Internet-Zugangstechnik nutzen Sie privat überwiegend?

Die Daten des Statistischen Bundesamtes zur Überschuldung von Bürgern bei Telekommunikationsunternehmen beruhen auf Angaben der Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Deutschland für die Jahre 2020 und 2025. Daten für 2026 liegen noch nicht vor.