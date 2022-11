Internet per Kabel: Angebote von Vodafone, PŸUR, O2 und eazy

Ist an der eigenen Adresse ein Kabelanschluss verfügbar, so können Neukunden Internet alternativ zu DSL per Kabelnetz nutzen. Die führenden Kabelnetzbetreiber in Deutschland sind Vodafone, Tele Columbus mit seiner Marke PŸUR, O2 sowie eazy. Im November finden sich bei allen Anbietern Tarifaktionen mit Vorteilen für Neukunden. Die Mindestvertragslaufzeit zu den genannten Konditionen liegt jeweils bei 24 Monaten. Wir stellen ausgewählte Angebote vor.

Vodafone: Gigabit-Tarif bis 14.11. für 39,99 Euro pro Monat

Noch bis zum 14. November 2022 ist das aktuelle Tarifportfolio von Vodafone buchbar. Danach werden die Preise sowie teils auch die Leistung erhöht. Wer keine Allnet-Flat oder höhere Upload-Geschwindigkeit benötigt, sollte die Buchung eines Kabeltarifs zu den derzeitigen Konditionen erwägen. Das gilt insbesondere für den schnellsten Tarif "CableMax 1000" mit bis zu 1 Gbit/s im Download. Dieser kostet bei Bestellung bis zum 14. November dauerhaft 39,99 Euro pro Monat. Wer sich erst ab dem 15. November entscheidet, zahlt für den neuen Gigabittarif in den ersten sechs Monaten zwar nur 19,99 Euro pro Monat. Danach sind es aber regulär 59,99 Euro. Als Online-Vorteil winken im Gegenzug künftig 175 Euro. Auch bei den Kabelanschlüssen mit weniger Bandbreite verteuert sich ab Mitte November der reguläre monatliche Preis ab dem siebten Monat – Vodafone berechnet jeweils 5 Euro mehr pro Monat.

Den aktuellen Gigabit-Tarif von Vodafone sichern:

CableMax 1000

Internet- und Festnetz-Flat

1 Gbit/s (Download), 50 Mbit/s (Upload)

kein Bereitstellungsentgelt

dauerhaft 39,99 Euro/Monat

Weitere Kabeltarife von Vodafone:

PŸUR: Sechs Gratismonate für Internet-Flats und Kombi-Tarife

Die Kabelmarke PŸUR setzt seit einiger Zeit nahezu wöchentlich auf neue Tarifaktionen. Noch bis zum 7. November gewährt der Anbieter Neukunden bei Buchung der reinen Internet-Flats "Pure Speed" sowie der "Kombi"-Pakete mit Internet, Telefon und IPTV jeweils sechs Freimonate. Erst ab dem siebten Monat fällt der reguläre monatliche Preis an. Die Internet-Flat "Pure Speed 400" mit bis zu 400 Mbit/s kostet ab dem siebten Monat regulär 44 Euro monatlich. Eine Telefon-Flat in das deutsche Festnetz lässt sich für 5 Euro pro Monat hinzubuchen. Derzeit ist das TV-Angebot "Basis TV" mit 94 TV-Sendern, davon 42 in HD, kostenlos inklusive.

Pure Speed 400 mit Telefon-Flat und Basis TV

Internet- und Festnetz-Flat

400 Mbit/s (Download), 12 Mbit/s (Upload)

Bei Online-Buchung kein Bereitstellungsentgelt

6 Freimonate, danach 49 Euro pro Monat

O2: Ein Jahr lang von reduzierten Preisen profitieren

O2 realisiert die eigenen Kabeltarife unter anderem im Kabelnetz von Vodafone. Zur Wahl stehen mehrere "O2 my Home"-Tarife mit Surfgeschwindigkeiten von 50 Mbit/s bis hin zu 1 Gbit/s. In den ersten zwölf Monaten gilt jeweils ein reduzierter Preis - ein Rabatt von insgesamt 120 Euro. Bei den schnelleren Tarifen ab 250 Mbit/s entfällt der einmalige Anschlusspreis von 49,99 Euro. Der Tarif "O2 my Home L" mit bis zu 250 Mbit/s im Download und bis zu 25 Mbit/s im Upload kostet im ersten Jahr 29,99 Euro pro Monat. Danach sind es monatlich 39,99 Euro. Neben der Internet-Flat ist eine Allnet-Flat für Telefonate in alle deutschen Netze mit an Bord.

O2 my Home L

Internet- und Allnet-Flat

250 Mbit/s (Download), 25 Mbit/s (Upload)

kein einmaliger Anschlusspreis

12 Monate 29,99 Euro/Monat, danach 39,99 Euro

eazy: Günstiger Einstieg in Internet per Kabel

Neukunden, denen ein Surftempo von maximal 40 Mbit/s ausreicht, können einen Blick auf das Angebot von eazy werfen. Die Kabel-Billigmarke nutzt das Kabelnetz von Vodafone. Der Einstiegstarif mit 20 Mbit/s im Download kostet 13,99 Euro pro Monat. Optional lässt sich ein Speed-Upgrade auf 40 Mbit/s für 4 Euro monatlichen Aufpreis sowie eine Festnetz-Flat für 5 Euro Aufpreis pro Monat hinzubuchen. Die Gesamtkosten im Monat liegen dann bei 22,99 Euro. Einen WLAN-Router stellt eazy gratis zur Nutzung bereit. Noch bei Buchung bis zum 14. November entfällt die Aktivierungsgebühr.

eazy40 mit Festnetz-Flat

Internet- und Festnetz-Flat

40 Mbit/s (Download), 2,5 Mbit/s (Upload)

WLAN-Router gratis

22,99 Euro pro Monat

