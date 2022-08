IFA: AVM gibt Ausblick auf Fritz!OS 7.50 und neue Fritz!-Produkte

In der kommenden Woche startet in Berlin die Messe IFA 2022 (2.-6.9.). Unter anderem zeigt dort der Berliner Router-Hersteller AVM seine Neuheiten rund um Fritz!Box & Co. Am Donnerstag gab AVM einen Ausblick auf die kommenden neuen Fritz!-Produkte für WLAN Mesh, Smart Home, ein neues Fritz!Fon sowie das Update auf Fritz!OS 7.50.

Live-Demo mit Fritz!Boxen für den Glasfaseranschluss

An seinem Messestand zeigt AVM Besuchern etwa eine Live-Demo für den Anschluss eines Fritz!Box-Routers an einen Glasfaseranschluss. Derzeit bietet AVM mit der Fritz!Box 5590 Fiber und 5530 Fiber zwei Modelle für Glasfasernetze an.

Neuer Fritz!Repeater 3000 AX mit Wi-Fi 6 ab September erhältlich

Auf der IFA wird auch der neue Fritz!Repeater 3000 AX mit Triband Wi-Fi 6 präsentiert, der in einem aufrecht stehenden Gehäuse daherkommt. Dank drei Funkeinheiten mit insgesamt acht Antennen sollen Datenraten von bis zu 4.200 Mbit/s erreicht werden. Konkret funkt der Repeater mit bis zu 2.400 und 1.200 Mbit/s über 5 GHz sowie mit bis zu 600 Mbit/s über 2,4 GHz. Zur Ausstattung gehören zwei LAN-Ports, so dass sich Geräte auch kabelgebunden mit dem Heimnetz verbinden lassen. Der Fritz!Repeater 3000 AX soll ab September zur unverbindlichen Preisempfehlung von 189 Euro erhältlich sein.

Fritz!Fon X6 ab viertem Quartal 2022 verfügbar

Ein weiteres neues Produkt ist das DECT-Telefon Fritz!Fon X6 im schwarzen oder weißen Design mit 2,4 Zoll großem Farbdisplay. Auch bei der integrierten Freisprechfunktion wird Full-Duplex HD unterstützt. Dank Komfortfunktionen werden Anrufer und Kalendereinträge angesagt, zudem dient das Telefon als Babyfon. Das Startdisplay zeigt die Wettervorhersage an, außerdem dient das Fritz!Fon X6 als Wecker. Per Tastendruck lässt sich das WLAN im Heimnetz an- und ausschalten. Smart-Home-Geräte wie Lampen oder Steckdosen sind über das Telefon schaltbar. An der Seite findet sich eine neue, frei belegbare Favoritentaste, die den Nutzer schnell in das bevorzugte Menü oder Telefonbuch leitet. Das Fritz!Fon X6 soll laut AVM ab dem vierten Quartal 2022 zum empfohlenen Preis von 89 Euro im Handel erhältlich sein.

Zum Sparen von Heizkosten hält AVM sowohl den Klassiker Fritz!DECT 301 als auch den neuen Fritz!DECT 302 bereit, der bereits für 69 Euro erhältlich ist. Die smarten Heizkörperthermostate regulieren bei Verbindung mit einer Fritz!Box automatisch die Raumtemperatur nach den gewünschten Vorgaben des Nutzers.

Update auf Fritz!OS 7.50 bringt viele Neuerungen und Verbesserungen

Noch müssen sich Nutzer einer Fritz!Box wenige Wochen gedulden, doch dann soll das neue große Update auf Fritz!OS 7.50 für erste Fritz!Produkte ausgerollt werden. AVM verspricht rund 100 Neuerungen und Verbesserungen. Bei Smart Home soll es beispielsweise neue Funktionen zu Szenarien und Routinen geben. VPN-Verbindungen sollen sich einfacher einrichten lassen und die Leistung von WLAN Mesh werde erhöht.