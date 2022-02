Gratismonate für DSL und Kabel-Internet im Trend

Bis zu zehn Freimonate für Neukunden

Konkret spendieren Vodafone und PŸUR jeweils sechs Gratismonate, bei 1&1 sind es aktuell zehn Freimonate. Während Vodafone und PŸUR alle Internettarife per DSL bzw. Kabel ein halbes Jahr lang zum Nulltarif anbieten, gelten die Gratismonate bei 1&1 lediglich für die VDSL-Tarife.

Großes Einsparpotential

Für Neukunden ergeben sich je nach gewähltem Tarif beträchtliche Einsparungen. Bei 1&1 ist das Sparpotential mit rund 700 Euro beim bis zu 1 Gbit/s schnellen Glasfasertarif am größten. Bei PŸUR winkt bei den reinen Internet-Flats eine Ersparnis von bis zu 330 Euro, bei den Kombi-Paketen inklusive Telefonie und TV sind bis zu 420 Euro drin. DSL-Neukunden sparen bei Vodafone dank der Gratismonate bis zu rund 300 Euro. Wer sich für einen Kabelanschluss von Vodafone entscheidet, kann bis zu rund 270 Euro einsparen. Die Deutsche Telekom hält keine Gratismonate für ihre MagentaZuhause-Tarife bereit. Die optional hinzubuchbaren MagentaTV-Pakete lassen sich derzeit aber sechs Monate lang gratis nutzen.

Einmalige Kosten beachten

Nicht außer Acht gelassen werden sollten weitere Kosten wie eine einmalige Anschlussgebühr. Bei Vodafone fallen regulär einmalig 49,99 Euro für einen DSL-Anschluss bzw. 69,99 Euro für einen Kabelanschluss an. Im Zuge der aktuellen Aktionen entfallen diese einmaligen Kosten jedoch. Neukunden erlässt PŸUR die Bereitstellungs- und Versandkosten von insgesamt 60 Euro, wenn ein Tarif online gebucht wird. Lediglich 1&1 berechnet Neukunden einen Bereitstellungspreis in Höhe von einmalig 47,60 Euro.

Eventuelle Zusatzkosten für WLAN-Router berücksichtigen

Wichtig: Auch Kosten für die erforderliche Hardware in Form eines WLAN-Routers sollten berücksichtigt werden. Seinen Kabelkunden stellt Vodafone einen WLAN-Kabelrouter kostenlos zur Nutzung zur Verfügung. DSL-Kunden des Düsseldorfer Anbieters zahlen dagegen für die Bereitstellung eines Routers einen monatlichen Aufpreis von mindestens rund 3 Euro. Bei PŸUR ist ein Fritz!Box-Router in den Kombi-Paketen, aber nicht in den reinen Internet-Flats inklusive. Bei letzteren fallen nach sechs Gratismonaten regulär 3 Euro pro Monat an. 1&1 bietet in allen VDSL-Tarifen eine Fritz!Box zehn Monate lang gratis an, danach fallen für die als HomeServer vermarkteten WLAN-Router von AVM Kosten ab rund 5 Euro pro Monat an.