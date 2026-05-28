Glasfaser: Vodafone bietet bald Tarife im Netz von Deutsche GigaNetz an

Der Internetanbieter Vodafone kooperiert langfristig mit dem Glasfasernetzbetreiber Deutsche GigaNetz. Beide Unternehmen gaben nun ihre strategische Zusammenarbeit und die Unterzeichnung einer Absichtserklärung bekannt. Der Vermarktungsstart von Vodafone-Glasfasertarifen im Glasfasernetz von Deutsche GigaNetz soll 2027 erfolgen.

Vodafone-Glasfasertarife zum Start für eine halbe Million Haushalte im Netz von Deutsche GigaNetz

Durch die Kooperation sollen bereits im kommenden Jahr eine halbe Million Haushalte und Unternehmen Vodafone-Tarife für Internet, TV und Telefonie im Netz von Deutsche GigaNetz buchen können. Bis 2030 will Deutsche GigaNetze ihr Netz mit bis zu einer Million Glasfaseranschlüssen bis in die Wohnungen (FTTH) weiter ausbauen. Die Zusammenarbeit der beiden Anbieter erspare unnötigen Doppelausbau, so Vodafone. Deutsche GigaNetz betreibt derzeit Glasfasernetze und Ausbauprojekte in rund 200 Orten in zwölf Bundesländern.

Vodafone erreicht dank der Partnerschaft über 72 Prozent aller deutschen Haushalte mit Gigabit-Internet – über Kabel- und Glasfasernetze. Die Glasfasertarife von Vodafone sind mit Download-Geschwindigkeiten von 150, 300, 600 und 1.000 Megabit pro Sekunde erhältlich.

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