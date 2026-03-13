Glasfaser-Umfrage: Für zwei Drittel ist ein günstiger Preis entscheidend

Eine repräsentative Umfrage im Auftrag von Verivox zeigt: Vor allem der Preis entscheidet darüber, ob Kunden auf Glasfaser umsteigen würden oder nicht. Günstige Angebote sind für zwei von drei Internetkunden der wichtigste Wechselgrund – noch vor einem höheren Surfspeed und einer stabileren Internetverbindung.

Günstige Preise sind Haupt-Wechselgrund

Auf die Frage, welche Faktoren sie zu einem Wechsel auf Glasfaser-Internet bewegen könnten, nennen rund zwei Drittel der heutigen DSL- und Kabelkunden (65 Prozent) einen günstigen Preis / ein gutes Angebot. Danach folgen mit jeweils 52 Prozent höhere Geschwindigkeiten sowie eine stabilere Verbindung. Für deutlich weniger Menschen wäre das Vertrauen in einen bekannten Anbieter entscheidend (26 Prozent), auch die mögliche Wertsteigerung einer Immobilie wird nachrangig bewertet (16 Prozent).

"Aktuell ist der Preis eines Tarifs ein untergeordnetes Kriterium in der Glasfaser-Vermarktung", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Die Anbieter werben in erster Linie mit hohem Speed, teilweise auch mit der Stabilität der Technik. Dabei können sie auch mit guten Preisen punkten: Unsere Analysen zeigen, dass Glasfaser-Internet für Neukunden bei sogar besserer Leistung oft heute schon günstiger ist als DSL."

Positive Wechselreize: Die "gute Gelegenheit" überzeugt

Wer bereits auf Glasfaser umgestiegen ist, hat dies in der Hälfte der Fälle ebenfalls wegen besserer Preise oder einer günstigen Gelegenheit getan – etwa, weil es "ein gutes Angebot" gab oder weil man "dabei sein" und sich nicht später separat kümmern wollte. Insgesamt 50 Prozent der befragten Glasfaserkunden nannten solche Anlässe als ausschlaggebend für ihren Wechsel. Mit 31 Prozent entschied sich nur ein knappes Drittel wegen der grundsätzlichen Vorteile der Technik (Stabilität, Geschwindigkeit) für Glasfaser. 10 Prozent der Befragten würden sich weder von guten Preisen noch von anderen Argumenten davon überzeugen lassen, zu Glasfaser zu wechseln.

"Internetverbindungen über Glasfaser sind nicht nur stabil und schnell, sondern auch zukunftssicher", sagt Schamberg. "Heute mag die DSL-Technik oft noch genügen, künftig werden sich die Anforderungen an berufliche wie private Internetanschlüsse jedoch deutlich erhöhen – schon allein wegen der Vielzahl KI-gestützter Anwendungen und der dafür nötigen immensen Datenmengen."

Jeder zweite Kunde möchte nie mehr zurück zu Kabel oder DSL

52 Prozent der befragten Glasfaserkunden können sich einen Wechsel zurück zu DSL oder Kabel nicht mehr vorstellen. Der Hauptgrund: Die Vorteile von Glasfaser seien im Vergleich zu den herkömmlichen Techniken bestechend. 69 Prozent der befragten Glasfaserkunden zeigen sich mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis ihres Anschlusses zufrieden, 23 Prozent davon sogar sehr zufrieden.

"Als das mobile Internet noch in den Kinderschuhen steckte, hat sich die Branche auch gefragt: Wo ist die Killerapplikation, die das mobile Surfen aus der Nische holt? Im Rückblick zeigt sich: Es gab keine", sagt Schamberg. "Ein Zusammenspiel aus günstigeren Preisen, neuen Geräten und dem Aufkommen der Streaming-Ökonomie ließ die Nutzung explodieren. Der Glasfasermarkt könnte ein ähnliches Szenario erleben – wenn sich das Preis-Leistungs-Verhältnis weiter verbessert und immer mehr Kunden feststellen, dass ihre Internetnutzung einen stabileren und leistungsfähigeren Anschluss unverzichtbar macht."

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Januar 2026 insgesamt 2.030 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden.

Die Fragen lauteten: Mit welcher Anschlusstechnik gehen Sie zu Hause aktuell ins Internet? / Würden Sie gerne zu Glasfaser wechseln? / Welche Aspekte wären für Sie entscheidend, um zu Glasfaser zu wechseln? / Gab es einen bestimmten Auslöser für Ihre Entscheidung, Glasfaser zu bestellen? / Wie zufrieden sind Sie mit dem Preis-Leistungs-Verhältnis Ihres Glasfaseranschlusses? / Können Sie sich vorstellen, wieder von Glasfaser zu Kabel oder DSL zu wechseln?