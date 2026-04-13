Glasfaser: Städte in Nordrhein-Westfalen schlechter versorgt als im Bundesschnitt

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Glasfaser: Städte in Nordrhein-Westfalen schlechter versorgt als im Bundesschnitt

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 13.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Heidelberg. Private Haushalte in Nordrhein-Westfalen profitieren nur teilweise vom Ausbau mit Glasfaser-Internet. Die größten Städte des Landes erreichen im Schnitt eine Glasfaserquote von 35 Prozent – der deutschlandweite Städte-Schnitt liegt bei 39 Prozent. Die Unterschiede sind groß: Während die Stadt Minden fast vollversorgt ist, liegt die Glasfaserquote in Solingen bei nur zwei Prozent. Auch das Interesse an Glasfasertarifen ist sehr unterschiedlich verteilt: So buchen Wuppertaler elfmal häufiger Glasfaser als Einwohner von Bielefeld. Zu diesem Ergebnis kommt eine Analyse des Vergleichsportals Verivox.

Landeshauptstadt Düsseldorf auf Platz 29 im Städte-Ranking

Die am besten mit Glasfaser versorgte größere Stadt in Nordrhein-Westfalen ist Minden in der Region Ostwestfalen-Lippe. Dort liegt für fast alle Haushalte – nämlich für 86 Prozent – Glasfaser im Gebäude bzw. in der Wohnung (FTTB/H). Platz zwei erreicht Ratingen im Kreis Mettmann mit einer Versorgung von 83 Prozent, Platz drei das ostwestfälische Herford mit 80 Prozent. Das geht aus der Verivox-Analyse hervor, die sich auf Daten des Bundesbreitbandatlas stützt.

Demnach liegen nur elf der 50 größten Städte in Nordrhein-Westfalen bei über 50 Prozent Versorgung mit Glasfaserleitungen. Die Landeshauptstadt Düsseldorf erreicht 30 Prozent und liegt damit fünf Prozentpunkte unterhalb des Landesschnitts. Sieben der größten Städte kommen auf weniger als zehn Prozent Glasfaserquote. Die durchschnittliche Glasfaserversorgung von Haushalten in Nordrhein-Westfalen liegt bei 43 Prozent.

Schlusslicht des Städte-Rankings ist Solingen mit gerade einmal zwei Prozent versorgten Haushalten. Lünen und Bergisch Gladbach kommen auf lediglich drei bzw. vier Prozent. "Unser Blick aufs große Ganze zeigt: Im Bundeslandvergleich der Glasfaserversorgung belegt Nordrhein-Westfalen unter den Flächenländern Platz vier hinter Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Schlusslicht ist Thüringen", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox.

NRW-Landkreise teilweise besser versorgt als Städte

Der Blick in ländlichere Regionen des Bundeslands zeigt nicht selten höhere Glasfaserverfügbarkeiten. Spitzenreiter sind der Kreis Steinfurt und der Kreis Coesfeld mit Glasfaserquoten von 84 bzw. 82 Prozent. Im Schnitt liegt die Glasfaserversorgung in den 31 NRW-Landkreisen bei 50 Prozent und damit 15 Prozentpunkte über dem Wert der größten Städte. Was verwunderlich anmutet, hat Gründe: "Wir erleben immer wieder, dass die alte Internet-Infrastruktur aus Kupfer- und Kabelnetzen unsere Städte ausbremst. Vielfach herrscht Zufriedenheit mit den vorhandenen Angeboten und Geschwindigkeiten, die Städte gelten als versorgt – das gilt jedoch nicht für Glasfaser-Internet", sagt Schamberg. "Der städtische Ausbau kann komplizierter und kostenintensiver als auf dem Land sein, etwa entlang verkehrsreicher Straßen und in großen Mehrfamilienhäusern – hier insbesondere wegen oft zeitraubender Verhandlungen."

Open Access als Schlüssel für mehr Wettbewerb

Eine Analyse des Bundesministeriums für Digitales und Staatsmodernisierung zählt im bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland insgesamt 69 aktive Glasfaserunternehmen; 42 davon sind regionale und lokale Anbieter. In allen Landkreisen und kreisfreien Städten des Landes sind mindestens drei Glasfaserunternehmen präsent. "Nur wenn die Verantwortlichen es schaffen, den Ausbau sinnvoll zu koordinieren und zunehmend auf Open Access setzen, können Verbraucher perspektivisch vom Wettbewerb profitieren", sagt Schamberg.

Größtes Glasfaser-Interesse in Wuppertal, geringstes in Bielefeld

Die Daten des Bundesbreitbandatlas zeigen den Ausbaustand bei Glasfaser, nicht jedoch die Zahl der tatsächlich von Verbraucherinnen und Verbrauchern aktivierten Anschlüsse. Eine Verivox-Auswertung der über das Portal getätigten Glasfaserabschlüsse in den zehn größten Städten Nordrhein-Westfalens zeigt, wo das Interesse an Glasfaser besonders groß ist. Spitzenreiter ist Wuppertal: In der Stadt im Bergischen Land entscheidet sich jeder fünfte Verivox-Internetkunde für einen Anschluss mit Glasfaser. Auf den Plätzen zwei und drei finden sich Bochum und Köln mit jeweils 19 Prozent Glasfaseranteil unter den Verivox-Internetbuchungen. In Bielefeld hingegen liegt der Prozentanteil für Glasfaser im niedrigen einstelligen Bereich. Eine Korrelation mit der Glasfaser-Ausbauquote vor Ort ist kaum ablesbar.

Glasfaser-Verfügbarkeit prüfen

Die meisten Internetkunden in Nordrhein-Westfalen entscheiden sich – ganz ähnlich wie im Bund – für einen Internetanschluss über DSL oder Kabel. Dazu Schamberg: "Die deutschen Glasfasernetze sind noch zu wenig ausgelastet. Wir wissen aus einer aktuellen Verivox-Umfrage, dass Verbraucher zum einen organisatorischen Aufwand fürchten. Zum anderen wird oft das positive Preis-Leistungs-Verhältnis unterschätzt: Glasfaser ist teilweise sogar günstiger als langsameres DSL. Hier sollten alle Marktteilnehmer, aber auch Bund und Länder, deutlich mehr für ein breitentaugliches Image von Glasfaser tun. Wesentlich ist zudem ein konsequenter Ausbau bis in die Häuser – mit dem Ziel, dass sich Verbraucher aktiv dafür entscheiden, ihren Internetanschluss zukunftssicher zu machen."

Methodik

Die Analyse umfasst Daten für die 50 größten Städte sowie die 31 Landkreise Nordrhein-Westfalens. Die verwendeten Zahlen basieren auf dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur (Festnetz-Datenstand Juni 2025). Die Abdeckungsrate zeigt den prozentualen Anteil der Haushalte, die Gigabit-fähige Anschlüsse erhalten könnten. Berücksichtigt ist Glasfaser über die Anschlusstechniken Fiber to the Home (FTTH) und Fiber to the Building (FTTB). Die Daten zum Anteil der über Verivox gebuchten Internet-Anschlusstechniken Kabel, DSL und Glasfaser in den 10 größten Städten wurden am 9. Februar 2026 erhoben.

Mehr zum Thema

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Beim Wechsel bis zu 620 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

  • Schnell und einfach wechseln

  • Verfügbare Tarife speziell für Ihre Adresse

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.