Glasfaser-Skepsis: 20 Prozent schließen Wechsel aus, ein Drittel ist unsicher

Glasfaser-Internet ist zukunftssicher, schnell und stabil: Dennoch schließen 20 Prozent der Nutzer anderer Anschlusstechniken einen Wechsel für sich aus; jeder Dritte ist unsicher bei diesem Thema. Vor allem faire und leicht verständliche Preise könnten bestehende Bedenken abbauen. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Faire Preise könnten mehr als jeden Zweiten überzeugen

Jeder fünfte befragte Internetnutzer bekundet, nicht zu Glasfaser wechseln zu wollen. Als Hauptgrund geben drei Viertel der jetzigen DSL- und Kabelkunden (76 Prozent) an, mit ihrem aktuellen Anschluss zufrieden zu sein. 27 Prozent scheuen den Aufwand eines Technikwechsels, 19 Prozent lassen sich durch Berichte über Ausbauprobleme von einem Wechsel abhalten. Wodurch ließen sich die Bedenken am ehesten zerstreuen? Mehr als jeder Zweite (57 Prozent) nennt an erster Stelle faire und leicht verständliche Preise.

"Aktuell ist der Preis eines Tarifs ein untergeordnetes Kriterium in der Glasfaser-Vermarktung", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Die Anbieter werben in erster Linie mit hohem Speed, teilweise auch mit der Stabilität der Technik. Dabei können sie auch mit guten Preisen punkten: Unsere Analysen zeigen, dass Glasfaser-Internet für Neukunden bei besserer Leistung oft günstiger ist als DSL."

Weitere Wechselanreize durch technischen Support

Neben fairen und verständlichen Preisen stellt technische Unterstützung für viele Verbraucherinnen und Verbraucher einen wesentlichen Wechselanreiz dar. Für 39 Prozent der befragten Internetkunden wäre eine durchgehende Online-Garantie bis zur Tarifschaltung wünschenswert. 32 Prozent möchten einen verlässlichen Wechseltermin, 27 Prozent wünschen sich Beratung zu den technischen Voraussetzungen eines Glasfaser-Wechsels. Eine stets verfügbare Hotline mit geschulten Beratern wäre für jeden Fünften (20 Prozent) hilfreich, um Wechselbedenken zu zerstreuen.

"Technische Unterstützung beim Wechsel ist heute zumindest bei den großen Anbietern keine Ausnahme mehr, sondern Standard", sagt Jörg Schamberg. "Die Provider haben erkannt, dass technischer Support einen wichtigen Wechselanreiz darstellt. Neben verschiedenen Installationshilfen wird bisweilen auch eine dauerhafte Online-Garantie über DSL oder Mobilfunk gewährt. Zudem hilft verbesserte Technik: Moderne Router sind meist im Handumdrehen installiert, ohne technisches Vorwissen."

Viele Verbraucher zögern beim Wechsel zu Glasfaser

Die Verivox-Umfrage verdeutlicht die große Zurückhaltung der Verbraucher beim Thema Glasfaser. So würde mehr als ein Drittel der aktuellen DSL- und Kabelkunden (41 Prozent) selbst dann nicht zu Glasfaser wechseln, wenn am eigenen Wohnort ausgebaut würde. 17 Prozent wissen nicht, ob sie zu Hause Glasfaser bekommen könnten. Knapp jeder Vierte (24 Prozent) hat sich bislang nicht zu Glasfasertarifen informiert und plant das auch nicht. 22 Prozent haben Glasfaser im Haus liegen, nutzen den Anschluss aber nicht.

"Die Nachfrage bleibt verhalten, obwohl Glasfaser klar die beste Anschlusstechnik ist", sagt Schamberg. "Ein Grund: Beim Wettbewerb um gute Preise und innovative Produkte ist noch deutlich Luft nach oben. Wir sehen jedoch auch die Politik in der Pflicht: Noch viel zu oft ist ein gelungener Ausbau von einzelnen Akteuren vor Ort abhängig. Deshalb begrüßen wir Vorstöße wie die jüngsten Eckpunkte der Bundesnetzagentur zu Open-Access-Entgelten. Deutschland braucht einen aktiven, offenen Wettbewerb, mit mehreren Tarifanbietern an einer Adresse. Für eine erfolgreiche Kupfer-Glas-Migration genügt es nicht, wenn die Kabel lediglich in der Straße liegen. Das zeigen auch die Erfahrungen aus den Migrations-Pilotprojekten."

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Januar 2026 insgesamt 2.030 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit.

Die Fragen lauteten: Mit welcher Anschlusstechnik gehen Sie zu Hause aktuell ins Internet? / Wissen Sie, ob bei Ihnen zu Hause Glasfaser-Internet verfügbar wäre? / Würden Sie gerne zu Glasfaser wechseln? / Haben Sie sich bereits zu Glasfaser-Tarifen informiert? / Was könnte dazu beitragen, Ihre Bedenken bei einem Wechsel auf Glasfaser zu zerstreuen? / Beeinflusst der mögliche Glasfaser-Ausbau Ihre Entscheidung, Ihren aktuellen Internettarif zu wechseln? / Wieso wollen Sie nicht zu Glasfaser wechseln?