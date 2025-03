Glasfaser: Kunden erwarten faire, verständliche Preise

Der Glasfaserausbau ist landesweit in vollem Gange – und das Interesse vieler Verbraucher an der neuen Technologie ist groß. Doch viele schrecken vor vermeintlich hohen Kosten und der unklaren Kommunikation der Anbieter zurück: 40 Prozent wünschen sich vor allem faire Preise, die leicht verständlich sind. Das zeigt eine repräsentative Umfrage des Vergleichsportals Verivox.

Klare, realistische Angaben gewünscht

Danach gefragt, was ein Internetanbieter tun könnte, um mögliche Bedenken bei einem Wechsel zu Glasfaser zu zerstreuen, wurden an erster Stelle mit 40 Prozent faire Preise, die leicht verständlich sind, genannt. Bei diesem Wunsch sind sich alle Altersgruppen nahezu einig: Sind es bei den Verbrauchern ab 60 Jahren 35,6 Prozent, geben sogar 42,1 Prozent der Altersgruppe 40 – 59 Jahre an, auf faire und verständliche Preise am meisten wertzulegen. Auch die Altersgruppe 18 – 39 Jahre ist mit 41,5 Prozent äußerst sensibel bei der Preiskommunikation. Weibliche wie männliche Verbraucher unterscheiden sich dabei kaum.

An zweiter Stelle stehen realistische Aussagen statt reißerischer Werbeversprechen auf der Verbraucher-Wunschliste. Mit 33,8 Prozent ist die Altersgruppe 18 – 39 Jahre am stärksten, gefolgt von 27 Prozent der Verbraucher zwischen 40 und 59. Bei den Über-60-Jährigen sind es 22 Prozent. Auch bei dieser Frage liegen Frauen und Männer nahe beieinander.

Deutliche Unterschiede bei Wechselbereitschaft und Verfügbarkeit

25,4 Prozent der Verbraucher über 60 Jahren möchten gar nicht zu Glasfaser wechseln, da sie mit ihrem aktuellen Internetanschluss zufrieden sind. In dieser Altersklasse steht diese Aussage auf Platz 2. Dem stehen lediglich 6 Prozent der Befragten zwischen 18 – 20 Jahren gegenüber, der niedrigste Wert in dieser Altersgruppe. In dieser Altersgruppe ist die Wechselbereitschaft am höchsten.

Ähnlich deutlich ist der Unterschied zwischen den beiden Altersklassen bei der Frage nach der Garantie, während eines Wechsels die ganze Zeit Internet zu haben:

Hier sind die Älteren ab 60 Jahren mit 20,7 Prozent deutlich entspannter als die 18 – 29-Jährigen: Bei ihnen sind es 34,1 Prozent. Auch die Altersklasse zwischen 30 und 59 nimmt es gelassen: Nur 23,6 Prozent ist eine Garantie wichtig, die ganze Zeit Internet zu haben.

Chance für Provider: Umfrage zeigt Wechselbereitschaft

Meldungen von Verkäufern, die plötzlich vor Haustüren stehen, dubiose Vermarktungsmethoden, unklare Preisgestaltung sowie Nachrichten über Anschlussgebühren in Höhe von mehreren Hundert Euro lassen viele vor einem Wechsel zu Glasfaser zurückschrecken. Dabei ist Interesse und Wechselbereitschaft da: Nur 15,1 Prozent aller Befragten gaben an, nicht zur Glasfaser wechseln zu wollen, da sie mit ihrem aktuellen Internetanschluss zufrieden sind.

Rund 50 Prozent der Befragten nutzen DSL, das maximale Bandbreiten bis zu 250 Mbit/s ermöglicht. Glasfaser mit deutlich stabileren Leitungen und Spitzengeschwindigkeiten bis zu 1.000 Mbit/s (1 Gigabit) wäre für viele eine Verbesserung.

Auswertung zeigt: Glasfaser bietet günstigste Gesamtleistung

Vergleicht man DSL, Kabel-Internet und Glasfaser miteinander, kommt man zu einem überraschenden Ergebnis: Glasfaser bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Es ist, verrechnet mit der möglichen Bandbreite, 47 % günstiger als DSL. In Summe ist DSL damit die teuerste Technologie im Preis-Leistungs-Vergleich.

Methodik

Die verwendeten Umfragedaten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Oktober 2024 insgesamt 1.026 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen, darunter 203 Personen mit Glasfaseranschluss. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Die oben betrachtete Frage lautete: "Was könnte ein Anbieter tun, um mögliche Bedenken bei einem Wechsel zu Glasfaser zu zerstreuen?" Die Daten zum Preis-Leistungs-Verhältnis von DSL, Kabel-Internet und Glasfaser stammen aus einer Verivox-Auswertung, die die im Online-Vergleich von Verivox gelisteten Anbieter berücksichtigt.