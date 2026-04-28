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Glasfaser bis in die Wohnung erreicht 41 Prozent der deutschen Haushalte

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 28.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Der Glasfaserausbau in Deutschland ist im zweiten Halbjahr 2025 spürbar weiter vorangekommen. Laut aktuellen Zahlen des Breitbandatlas der Bundesnetzagentur waren Glasfaseranschlüsse bis in die Wohnung (FTTH) mit 1.000 Mbit/s und mehr im Dezember 2025 für 40,53 Prozent der privaten Haushalte verfügbar.

Bundesländervergleich: Bremen mit höchster FTTH-Verfügbarkeit in Deutschland

Die bundesweite FTTH-Verfügbarkeit erhöhte sich von Juni 2025 (34,39 Prozent) bis Dezember 2025 (40,53 Prozent) um über 6 Prozent. Beim Blick auf die einzelnen Bundesländer ergibt sich weiterhin ein sehr unterschiedliches Bild bei der Verfügbarkeit von reiner Glasfaser. Einen großen Sprung machte das Bundesland Bremen: In dem Stadtstaat stieg die Verfügbarkeit von FTTH von Juni bis Dezember 2025 um 21,2 Prozent auf 85,31 Prozent an. Bremen weist damit die höchste FTTH-Abdeckung in Deutschland auf.

Hohe FTTH-Verfügbarkeit im Norden – Osten holt auf

Niedersachsen (66,55 Prozent) und Schleswig-Holstein (66,51 Prozent) folgen auf Platz 2 und 3. Hamburg erreichte Ende Dezember eine FTTH-Verfügbarkeit von 53,31 Prozent. Im Osten Deutschlands haben einige Bundesländer die Glasfaserverfügbarkeit bis in die Wohnung auf rund 42 Prozent (Berlin, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt) beziehungsweise 41 Prozent (Brandenburg) gesteigert. In Sachsen ist Glasfaser auf Basis von FTTH für 33 Prozent der Haushalte verfügbar. Thüringen hat sich zwar verbessert, ist aber weiterhin Schlusslicht mit einer Verfügbarkeit von rund 23 Prozent.

In den großen, bevölkerungsreichen Bundesländern Nordrhein-Westfalen und Bayern (jeweils rund 33 Prozent) und Baden-Württemberg (29 Prozent) war reine Glasfaser Ende 2025 erst für maximal ein Drittel der privaten Haushalte verfügbar.

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