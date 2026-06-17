Glasfaser-Ausbau: 49 Prozent der privaten Haushalte erreicht

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Glasfaser-Ausbau: 49 Prozent der privaten Haushalte erreicht

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 17.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Beim Glasfaserausbau gibt es immer noch große regionale Unterschiede. So hat sich seit 2022 etwa die Ausbaudichte im Saarland fast versechsfacht und in Thüringen verdreifacht. Dennoch schneiden beide Länder weiterhin deutlich schlechter ab als Deutschlands Norden. Der bundesweite Ausbauwert für schnelle Glasfaser liegt nun bei 49 Prozent und hat sich in drei Jahren mehr als verdoppelt. Das zeigt eine Marktanalyse des Vergleichsportals Verivox.

Bestwerte für Hansestädte Bremen und Hamburg

Die auf Daten des Bundesbreitbandatlas gestützte Verivox-Analyse zeigt: Im bundesdeutschen Schnitt können aktuell 49 Prozent der privaten Haushalte auf Gigabit-Glasfaseranschlüsse zugreifen. 2022 waren es mit 23 Prozent weniger als die Hälfte. Die heutigen Top-Werte der Länder erreichen die Stadtstaaten Bremen und Hamburg (86 bzw. 80 Prozent). Bestes Flächenland ist Schleswig-Holstein mit einer Ausbauquote von 74 Prozent. Auch Niedersachsen schneidet mit 72 Prozent gut ab. In Hamburg sowie Schleswig-Holstein wurde der Ausbau seit 2022 um rund 30 Prozentpunkte gesteigert – in Bremen hingegen um fast 70 Prozentpunkte.

"Der stark gestiegene Versorgungswert für Bremen hat vor allem zwei Gründe: einen frühen Start und feste Vereinbarungen", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "In der Hansestadt wurden frühzeitig verbindliche Kooperationen mit mehreren Anbietern geschlossen, auch um einen Doppelausbau zu vermeiden. Zudem dient ein Breitbandzentrum als Schnittstelle zwischen Bürgern, Wirtschaft und ausbauenden Anbietern. Beides zahlt sich heute aus. Auch in Hamburg sowie Schleswig-Holstein hat man klar auf Glasfaser gesetzt; zahlreiche Unternehmen treiben dort bereits seit Jahren den Ausbau mit eigenen Mitteln voran."

Vorreiterrolle Norddeutschlands weiter gefestigt

Auch bei den Hauptstädten der Bundesländer zeigt sich die Vorreiterrolle des Nordens: So ist die Gigabit-Quote von Kiel doppelt so hoch wie die Stuttgarts, Saarbrücken ist nur halb so gut versorgt wie Hannover. Ähnlich auffällig wie die stark gestiegenen Bremer Ausbauzahlen sind die Werte für Schwerin: In der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns kletterte die Quote für Gigabit-Glasfaser innerhalb von drei Jahren von 16 auf 74 Prozent.

Auf Anfrage spricht die Stadt von einer "hohen Ausbaudynamik, die durch das Zusammenspiel von eigenwirtschaftlichen und geförderten Ausbauvorhaben" entstanden sei. Auch in Schwerin gibt es eine zentrale Koordinierungsstelle, die zwischen Stadt, Fördermittelgebern, Unternehmen und anderen Stakeholdern vermittelt.

Topografische Hürden bremsen im Süden und Osten

Die niedrigsten Glasfaser-Versorgungswerte verzeichnen aktuell Thüringen mit 26 Prozent und Baden-Württemberg mit 35 Prozent, gefolgt von Sachsen (37 Prozent Abdeckung). Die Hauptstadt Berlin kommt heute auf eine Gigabitquote von 53 Prozent.

"Nach wie vor investieren Anbieter lieber in Metropolregionen als in topografisch anspruchsvollen Gebieten", sagt Schamberg. "In Städten ist der Ausbau lukrativer. Verlangsamt wird der aufwendige Tiefbau etwa in den bergigen Regionen Süddeutschlands, aber auch bei der Überbrückung der oft dünner besiedelten Flächen in Deutschlands Osten. Beide Landesteile haben in den letzten Jahren aufgeholt, sie kommen jedoch an die nördlichen Länder mit deren frühen, strategischen Investitionen nicht heran."

Über 350 Gemeinden mit 100 Prozent Gigabit-Glasfaser

In insgesamt 354 deutschen Gemeinden können 100 Prozent der Haushalte auf schnelle Glasfaser zugreifen – über zwei Drittel davon liegen in Schleswig-Holstein. "Der Glasfaser-Ausbau ist teuer, deshalb wird meist weniger flächig ausgebaut als bei DSL oder Kabel üblich", sagt Schamberg. "So kann es zum Beispiel vorkommen, dass in einem Landkreis einzelne Gemeinden vollversorgt sind, benachbarte Orte jedoch gar nicht oder zu einem viel geringeren Prozentsatz."

Methodik

Die Analyse umfasst Daten für die Glasfaserversorgung aller 16 Bundesländer inklusive Stadtstaaten, der Hauptstädte der Länder sowie der Kreise mit 100 Prozent Abdeckung. Die verwendeten Daten basieren auf dem Breitbandatlas der Bundesnetzagentur (Festnetz-Datenstand Dezember 2022 sowie Dezember 2025). Die Abdeckungsrate zeigt den prozentualen Anteil der Haushalte, die Gigabit-fähige Anschlüsse mit bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde erhalten könnten. Berücksichtigt ist Glasfaser über die Anschlusstechniken Fiber to the Home (FTTH) und Fiber to the Building (FTTB).

Mehr zum Thema

Jetzt Internet-Angebote vergleichen

Nirgendwo-Günstiger-Garantie

Mit der Nirgendwo-Günstiger-Garantie von Verivox sind Sie auf der sicheren Seite. Sie haben Ihren Internet- bzw. Mobilfunktarif zum besten Preis gefunden. Sollte es denselben Tarif doch woanders günstiger geben, erstatten wir Ihnen die Preisdifferenz über 24 Monate (max. 100 Euro). Darauf geben wir Ihnen unser Wort. Die Garantie gilt ausschließlich für Tarife, die im Vergleichsrechner von Verivox gelistet sind und über die Bestellstrecke von Verivox abgeschlossen wurden.

Mehr erfahren

Internet-Vergleich

  • Beim Wechsel bis zu 620 € sparen

    So haben wir gerechnet:
    Mindestgeschwindigkeit: 50 Mbit/s
    Inklusive: Internet, Telefon und Router
    Wohnort: Berlin, 10585, ausgewählte Adressen
    Aktueller Tarif: Telekom MagentaZuhause M (nach Mindestlaufzeit), Kosten für die nächsten 24 Monate: 1.197,60 Euro (monatlich: 42,95 Euro + 6,95 Euro für den Router)
    Günstigster Tarif: Vodafone GigaZuhause 150 Kabel, Kosten für 24 Monate (inkl. einmaliger Kosten und Vergünstigungen): 575,52 Euro (Durchschnittspreis pro Monat inklusive Router: 23,98 Euro)
    Einsparung: 622,08 Euro
    (Stand: 04.03.2026)

  • Schnell und einfach wechseln

  • Verfügbare Tarife speziell für Ihre Adresse

Mehr rund um Internet

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Vertrag widerrufen Verträge hier kündigen

© 2026 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.