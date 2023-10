Disney+ wird teurer - Netflix streicht Basis-Abo

Bei den Streaming-Diensten Disney+ und Netflix stehen einige Änderungen bei den Aboangeboten an. Disney+ dreht an der Preisschraube und wartet zugleich mit einer neuen Abostruktur auf. Ab dem 1. November 2023 können Abonnenten zwischen drei Paketen wählen. Netflix streicht dagegen das Basis-Abo für 7,99 Euro pro Monat und könnte die Preise ebenfalls anheben.

Disney+: 4K nur noch im teureren Premium-Abo

Derzeit gibt es das Disney+ Abo als ein Paket – wahlweise monatlich kündbar (8,99 Euro/Monat) oder als Jahresabo (89,90 Euro/Jahr). Ab November stehen dagegen die drei Pakete "Standard mit Werbung", "Standard" sowie "Premium" zur Wahl.

Premium: Features wie 4K-Videoqualität, HDR, Dolby Atmos Audio sowie 4 gleichzeitige Streams sind künftig nur noch im Paket Premium enthalten, das 11,99 Euro pro Monat beziehungsweise 119,90 Euro im Jahr kosten wird – das sind 3 Euro mehr im Vergleich mit dem aktuellen Abo.

Features wie 4K-Videoqualität, HDR, Dolby Atmos Audio sowie 4 gleichzeitige Streams sind künftig nur noch im Paket Premium enthalten, das 11,99 Euro pro Monat beziehungsweise 119,90 Euro im Jahr kosten wird – das sind 3 Euro mehr im Vergleich mit dem aktuellen Abo. Standard : Dieses Abo gibt es ab November zum Preis von monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro für das Jahresabo. Das entspricht den aktuellen Preisen für ein Disney+ Abo. Allerdings lassen sich mit dem Standard-Abo Videos nur noch in Full HD (1080p) streamen und 2 Streams gleichzeitig nutzen. Die Audioqualität erlaubt maximal Surround-Ton (5.1).

: Dieses Abo gibt es ab November zum Preis von monatlich 8,99 Euro oder 89,90 Euro für das Jahresabo. Das entspricht den aktuellen Preisen für ein Disney+ Abo. Allerdings lassen sich mit dem Standard-Abo Videos nur noch in Full HD (1080p) streamen und 2 Streams gleichzeitig nutzen. Die Audioqualität erlaubt maximal Surround-Ton (5.1). Standard mit Werbung: Wer sich für das Abo mit Werbung entscheidet, zahlt 5,99 Euro pro Monat. Das ist günstiger als das aktuelle Abo. Dafür gibt es aber auch Einschränkungen. Auch hier sind Full HD Videoqualität (1080p) sowie 2 gleichzeitige Streams enthalten. Zudem ist in dem Werbe-Abo keine Download-Funktion nutzbar.

Noch bis zum 31. Oktober 2023 können Sie sich Disney+ zu den aktuellen, günstigeren Konditionen und mit allen Features wie 4K und 4 Streams gleichzeitig sichern. Entscheiden Sie sich bis Ende Oktober für ein Disney+ Jahresabo, so haben Sie zum Preis von einmalig 89,90 Euro zwölf Monate lang Zugriff auf Filme, Serien & Co. von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic und Star. Danach verlängert sich das Abo automatisch zum Preis des künftigen Premium-Pakets (11,99 Euro/Monat).

Ein Disney+ Abo ist aber sogar noch günstiger erhältlich. Telekom-Kunden können eine Disney+ 12-Monats-Option zum reduzierten Preis von 6 Euro pro Monat zu ihrem Festnetz- oder Mobilfunk-Tarif hinzubuchen.

Wenn Sie mit einem Disney+ Abo liebäugeln, sollten Sie noch im Oktober handeln und sich die günstigeren Preise und Konditionen sichern.

Netflix streicht Basis-Abo - Preiserhöhung droht

Nicht nur bei Disney+ stehen Änderungen und höhere Preise an. Der Streaming-Dienst Netflix will bereits ab der kommenden Woche sein Basis-Paket nicht mehr anbieten. Damit stehen künftig nur noch 3 Abo-Varianten zur Verfügung. Zudem hat Netflix höhere Preise in den USA, Großbritannien und Frankreich umgesetzt. Falls die Preiserhöhungen in Deutschland analog zu denen in Frankreich realisiert werden, dann könnte die Abo- und Preisstruktur von Netflix künftig so aussehen:

Standard-Abo mit Werbung: kostet derzeit 4,99 Euro/Monat (in Frankreich Erhöhung auf 5,99 Euro/Monat)

kostet derzeit 4,99 Euro/Monat (in Frankreich Erhöhung auf 5,99 Euro/Monat) Standard-Abo: aktueller Preis 12,99 Euro/Monat (in Frankreich 13,49 Euro/Monat)

aktueller Preis 12,99 Euro/Monat (in Frankreich 13,49 Euro/Monat) Premium-Abo: noch 17,99 Euro/Monat (in Frankreich Preissprung auf 19,99 Euro/Monat)

Wer bei Netflix ein Abo ohne Werbung wünscht, muss also gleich rund 13 Euro pro Monat zahlen. Die Alternative, das Basis-Abo für 7,99 Euro/Monat ist künftig nicht mehr erhältlich.

