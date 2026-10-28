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connect Festnetztest 2026: Zwei Internetanbieter sind "überragend"

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 28.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Wie gut ist das Festnetz von vier bundesweiten Internetanbietern sowie sechs regionalen Providern? Dies hat die Fachzeitschrift connect in ihrem aktuellen "Festnetztest Deutschland 2026" unter die Lupe genommen. Das positive Ergebnis: Alle Anbieter konnten mindestens mit der Note "sehr gut" überzeugen, zwei sogar mit der Bewertung "überragend".

Bundesweite Anbieter: Telekom holt sich Sieg im connect-Festnetztest

Im Festnetztest wurden sowohl die Verbreitung der Anbieter, die Leistung bei Download- und Upload-Raten, bei der Latenz sowie die Stabilität der Anschlüsse untersucht. Zum Testsieger der bundesweiten Anbieter kürte die connect die Deutsche Telekom mit 963 von maximal möglichen 1.000 Punkten. Der Bonner Konzern erhält für sein Festnetz die Note "überragend". Im September 2026 kam die Telekom auf 14,4 Millionen verfügbare Glasfaseranschlüsse. DSL‑Anschlüsse mit 100 Mbit/s gibt es für 38 Millionen Haushalte.

Auf Platz 2 der bundesweiten Anbieter folgt der Kabel- und Glasfasernetzbetreiber Vodafone. Das Düsseldorfer Unternehmen erreichte 943 Punkte und die Note "sehr gut". Bei den Download-Datenraten lag Vodafone sogar vor der Telekom.

Mit 941 Punkten erzielte 1&1 nur 2 Punkte weniger als Vodafone und konnte sich ebenfalls die Note "sehr gut" sichern. Bei der Stabilität lag 1&1 sogar knapp vor den drei bundesweiten Mitbewerbern. Der Anbieter Telefónica o2 erreichte auch die Note "sehr gut" und 934 Punkte.

Die regionalen Internetanbieter im connect-Festnetztest

Doch wie schlugen sich die Festnetze der regionalen Anbieter? Testsieger wurde in dieser Kategorie Deutsche Glasfaser mit der Note "überragend" und 963 Punkten – das sind sogar 10 Punkte mehr als die Telekom. Deutsche Glasfaser ist unter den regionalen Anbietern am weitesten verbreitet, da das Unternehmen in zahlreichen, meist ländlichen Regionen Deutschlands aktiv ist.

Auf den weiteren Plätzen landen:

  • PŸUR: "sehr gut" (915 Punkte), höchste Download-Raten unter allen Anbietern im Gesamttest
  • Wilhelm.tel: "sehr gut" (908 Punkte)
  • EWE: "sehr gut" (908 Punkte)
  • NetCologne: "sehr gut" (901 Punkte)
  • M-net: "sehr gut" (886 Punkte), stabilstes Netz aller Anbieter

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