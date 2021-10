Bundesnetzagentur will bei Glasfasernetzen weitgehend auf Regulierung verzichten

Die Deutsche Telekom unterliegt als marktbeherrschendes Unternehmen auf dem Telekommunikationsmarkt in Deutschland der Regulierung durch die Bundesnetzagentur. Doch wie soll der Zugang für Wettbewerber zu den Kupfer- und Glasfasernetzen der Telekom künftig geregelt werden? Die Bonner Regulierungsbehörde hat dazu am Montag einen Entscheidungsentwurf veröffentlicht, über den in den kommenden Wochen mit den Marktteilnehmern beraten werden soll.