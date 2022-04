Breitband: Internetnutzer profitieren von stabilen Preisen

In den vergangenen Monaten sind viele Produkte für Verbraucher in Deutschland aufgrund von Lieferengpässen und dem Krieg in der Ukraine deutlich teurer geworden. Die Inflation hat spürbar zugelegt. Doch das gilt nicht für alle Bereiche. Die Deutsche Telekom beispielsweise verweist am Montag in ihrem Firmen-Blog auf stabile Breitbandpreise in Deutschland und beruft sich auf Zahlen des Statistischen Bundesamtes.