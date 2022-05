1&1: Glasfaser in weiteren Regionen verfügbar

1&1 bietet schnelles Internet nicht nur per VDSL mit bis zu 250 Mbit/s, sondern auch per Glasfasernetz an. Durch eine Kooperation mit Partnerunternehmen erweitert 1&1 die Verfügbarkeit von Glasfaseranschlüssen. Wie das Unternehmen in der vergangenen Woche mitteilte, stehen schnelle Internetzugänge per Glasfaser bald in weiteren Regionen in Deutschland zur Verfügung.

Zugang zu Glasfaseranschlüssen von 1&1 in weiteren Städten

Konkret gab 1&1 bekannt, dass zehntausende Haushalte in den Städten Schweinfurt, Leipzig, Chemnitz, Saarbrücken und Salzgitter demnächst schnelle Internetanschlüsse per Glasfaserkabel nutzen können. Die maximale Surfgeschwindigkeit liegt bei bis zu 1 Gbit/s, der Upload erreicht bis zu 200 Mbit/s. Neukunden zahlen aktuell sechs Monate lang einen reduzierten Preis von 39,99 Euro pro Monat, danach fallen monatlich 69,99 Euro an. Der Einstieg in Glasfaser ist jedoch auch bereits mit dem Tarif "Glasfaser 50" mit bis zu 50 Mbit/s für regulär 39,99 Euro möglich. Weitere Glasfasertarife bieten Bandbreiten mit 100 und 250 Mbit/s. Der Glasfaser-Tarif mit 100 Mbit/s ist derzeit bei 1&1 zehn Monate lang gratis und danach für 44,99 Euro pro Monat nutzbar. Die Glasfaserangebote können bereits gebucht werden.

1&1 übernimmt Baukosten für Glasfaseranschluss in Höhe von rund 800 Euro

Wer in den Ausbaugebieten jetzt Interesse an einem Glasfaseranschluss von 1&1 hat, profitiert von einem Frühbucherangebot: Der Internetanbieter übernimmt nach eigenen Angaben sowohl für eigene Immobilien als auch für Mietobjekte die Baukosten in Höhe von rund 800 Euro für den Anschluss an das Glasfasernetz. Bei Mietwohnungen werde sich 1&1 um die Zustimmung des Eigentümers zur Glasfaserverlegung kümmern. Einmalig fällt ein Bereitstellungspreis von 69,95 Euro an.

Was kostet Gigabit-Internet per Glasfaser bei anderen Anbietern?

Zum Vergleich: Die Telekom bietet Gigabit-Speed per Glasfaseranschluss regulär für 79,95 Euro pro Monat an. Beim Anbieter Deutsche Glasfaser können Neukunden den schnellsten Tarif mit bis zu 1 Gbit/s im ersten Jahr für 24,99 Euro pro Monat nutzen, danach schlägt das Angebot regulär mit 89,99 Euro monatlich zu Buche.

Die Verfügbarkeit an Glasfaseranschlüssen dürfte in diesem Jahr deutlich zulegen. Alleine die Telekom hat für 2022 die Errichtung von zwei Millionen weiteren Glasfaseranschlüssen geplant. Ende 2021 waren bundesweit laut einer Schätzung des Branchenverbandes VATM rund 7,5 Millionen Glasfaseranschlüsse verfügbar. Von Kunden gebucht war zu dem Zeitpunkt aber mit 2,5 Millionen Anschlüssen lediglich erst ein Drittel der vorhandenen Glasfaserzugänge.