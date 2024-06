Effiziente Wärmepumpe heizt 38 Prozent günstiger als Gasheizung

Separater Zähler für Heizstrom?

Der Stromverbrauch von Nachtspeicherheizungen wird in der Regel mit einem eigenen separaten Stromzähler gemessen. Ist dies auch bei Ihnen der Fall, finden Sie in Ihrem Keller zwei Zähler vor: einen für Heizstrom und einen weiteren für den üblichen Haushaltsstrom.



Bei einigen älteren Nachtspeicherheizungen wird Haushaltsstrom und Heizstrom noch gemeinsam gemessen, es gibt also nur einen Stromzähler für beide Arten von Verbräuchen.