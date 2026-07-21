Vodafone testet intelligente Mobilfunkmasten mit KI und Roboterarm

Vodafone erprobt eine neue Technologie, die Mobilfunkmasten mithilfe von künstlicher Intelligenz und Roboterarmen automatisch steuert und ausrichtet. Die Innovation soll die Netzabdeckung flexibler gestalten, deutlich beschleunigen und an aktuelle Bedürfnisse anpassen. (Bild: Symbolfoto)

Große Zeitersparnis: Automatische Anpassung der Mobilfunkantennen in 30 Minuten

Die neue Technik ermöglicht es, Mobilfunkantennen automatisch neu auszurichten – und das in nur 30 Minuten statt wie bisher in mehreren Tagen. Ein KI-gesteuerter Roboterarm passt die Antennenausrichtung dabei selbstständig an Wetterbedingungen und die aktuelle Netzauslastung an.

Praxistest in Albanien läuft

Derzeit testet Vodafone das System an einem Standort in Tirana, Albanien. Dort versorgt die intelligente Antenne tagsüber ein Einkaufszentrum und richtet sich nachts automatisch auf ein nahegelegenes Wohngebiet aus, um dort zusätzliche Kapazität bereitzustellen, wenn die Internetnutzung am Abend ansteigt.

Deutschland-Tests in Planung

Vodafone prüft aktuell, wo sich die Technologie auch in Deutschland versuchsweise einsetzen lässt. Laut Fabrizio Rocchio, Netz- und Technik-Chef bei Vodafone Deutschland, werden Mobilfunknetze dadurch künftig intelligenter und können die Netzqualität weiter optimieren. Verbraucher profitieren von besseren Verbindungen und einem verlässlicheren Mobilfunknetz.

Vodafone hat Handytarife überarbeitet

Kürzlich hat Vodafone etliche Anpassungen an seinen Mobilfunktarifen vorgenommen. So wurden die GigaMobil-Tarife in Vodafone Mobil umbenannt. Zudem erhielten viele Tarife mehr Datenvolumen und neue Optionen.

Vodafone Handytarife