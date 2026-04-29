Vodafone Spam-Warner: 64 Millionen Warnungen vor Telefonbetrug im Handynetz

Vodafone zieht nach zwölf Monaten eine positive Bilanz seines Spam-Warners im Mobilfunknetz. Die Schutzfunktion hat seit ihrem Start mehr als 64 Millionen Warnmeldungen vor gefährlichen Betrugsanrufen ausgespielt – das entspricht täglich rund 185.000 Warnungen.

Wie funktioniert der Spam-Warner?

Bei verdächtigen Anrufen erscheint automatisch eine Warnmeldung auf dem Handybildschirm mit dem Text "Vorsicht: Betrug möglich!". Die Technologie ist netzseitig eingebunden und erfasst Rufnummern, die bei Vodafone als potenzielle Spam-Nummern gelistet sind.

Hohe Schutzwirkung: 9 von 10 Anrufen werden ignoriert

Die Bilanz zeigt: Die Technologie wirkt. In 9 von 10 Fällen nehmen Verbraucher Anrufe mit Spam-Warnung nicht entgegen. "Täglich schützen wir so hunderttausende Menschen vor gefährlichen Betrugsanrufen", erklärt Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot.

Bedrohung durch KI-gestützte Deep Fakes wächst

Vodafone warnt jedoch: Die Gefahr durch Telefonbetrug nimmt zu. Betrüger nutzen zunehmend Künstliche Intelligenz, um Stimmen zu imitieren und das Vertrauen von Angerufenen zu gewinnen. Der Vodafone-Chef appelliert daher an die Aufmerksamkeit der Kunden: "Keine Technologie befreit uns davon, umsichtig zu bleiben. Deshalb gilt für uns alle im Alltag: Genau prüfen, wer am anderen Ende der Leitung ist".

Fazit für Verbraucher

Der Spam-Warner bietet Vodafone-Kunden einen automatischen Schutz vor Betrugsanrufen – ohne zusätzliche App oder Kosten. Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Auch bei Anrufen ohne Warnung sollten sensible Daten niemals am Telefon weitergegeben werden.

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