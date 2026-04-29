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Vodafone Spam-Warner: 64 Millionen Warnungen vor Telefonbetrug im Handynetz

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 29.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Vodafone zieht nach zwölf Monaten eine positive Bilanz seines Spam-Warners im Mobilfunknetz. Die Schutzfunktion hat seit ihrem Start mehr als 64 Millionen Warnmeldungen vor gefährlichen Betrugsanrufen ausgespielt – das entspricht täglich rund 185.000 Warnungen.

Wie funktioniert der Spam-Warner?

Bei verdächtigen Anrufen erscheint automatisch eine Warnmeldung auf dem Handybildschirm mit dem Text "Vorsicht: Betrug möglich!". Die Technologie ist netzseitig eingebunden und erfasst Rufnummern, die bei Vodafone als potenzielle Spam-Nummern gelistet sind.

Hohe Schutzwirkung: 9 von 10 Anrufen werden ignoriert

Die Bilanz zeigt: Die Technologie wirkt. In 9 von 10 Fällen nehmen Verbraucher Anrufe mit Spam-Warnung nicht entgegen. "Täglich schützen wir so hunderttausende Menschen vor gefährlichen Betrugsanrufen", erklärt Vodafone-Deutschlandchef Marcel de Groot.

Bedrohung durch KI-gestützte Deep Fakes wächst

Vodafone warnt jedoch: Die Gefahr durch Telefonbetrug nimmt zu. Betrüger nutzen zunehmend Künstliche Intelligenz, um Stimmen zu imitieren und das Vertrauen von Angerufenen zu gewinnen. Der Vodafone-Chef appelliert daher an die Aufmerksamkeit der Kunden: "Keine Technologie befreit uns davon, umsichtig zu bleiben. Deshalb gilt für uns alle im Alltag: Genau prüfen, wer am anderen Ende der Leitung ist".

Fazit für Verbraucher

Der Spam-Warner bietet Vodafone-Kunden einen automatischen Schutz vor Betrugsanrufen – ohne zusätzliche App oder Kosten. Dennoch bleibt Vorsicht geboten: Auch bei Anrufen ohne Warnung sollten sensible Daten niemals am Telefon weitergegeben werden.

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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