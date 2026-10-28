Unangekündigte Telefonate: Jeder Fünfte fühlt sich gestört

Sollte ein privates Telefonat vor dem Anruf angekündigt werden? In dieser Frage ticken Jung und Alt völlig unterschiedlich: Während die ältere Generation mit spontanen Telefonaten in der Regel kein Problem hat, erwartet fast jeder Dritte unter 40 Jahren eine vorherige Ankündigung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Jeder dritte jüngere Mensch sieht spontane Telefonate kritisch

Altersübergreifend sind 22 Prozent der Deutschen der Meinung, ein privates Telefonat sollte vorher angekündigt werden. Doch zwischen den Generationen zeigen sich große Unterschiede: Bei jüngeren Menschen unter 40 Jahren ist fast ein Drittel (31 Prozent) der Ansicht, unangekündigte Anrufe seien im privaten Bereich nicht in Ordnung. Ältere Menschen ab 60 Jahre stimmen dieser Aussage nur zu 12 Prozent zu.

"Die ältere Generation ist mit dem Festnetztelefon aufgewachsen und kannte keine Messenger", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Zwar nutzen viele Senioren heute Datendienste wie WhatsApp oder FaceTime, jedoch meist ergänzend zum klassischen Telefon. Junge Menschen hingegen sind Messenger-Nachrichten gewöhnt und bestimmen selbst, wann sie eine Nachricht lesen und beantworten. So können Telefonate durchaus Stress auslösen – insbesondere dann, wenn sie unvorbereitet kommen."

Ältere akzeptieren unangekündigte Anrufe häufiger

25 Prozent der Über-50-Jährigen sagen, sie seien daran gewöhnt, dass andere Menschen sie spontan anrufen. In den beiden jüngsten Altersgruppen stimmen nur 11 Prozent dieser Aussage zu. 41 Prozent der Deutschen sind nicht der Meinung, dass ein privates Telefonat vorher angekündigt werden sollte. Vier Prozent sind unsicher und möchten keine Aussage treffen. Ein Drittel sagt: Das hängt von der Person bzw. der Situation ab – hier gibt es kaum abweichende Werte zwischen den Generationen.

Das Alter ist der alles entscheidende Einflussfaktor

Auch Stadt- und Landbewohner treffen kaum unterschiedliche Aussagen, Gleiches gilt für die regionale Herkunft. Ebenso wenig sind beim Bildungsstand, dem Einkommen, dem Geschlecht oder der Zahl der Kinder messbare Einflüsse auf die Haltung zu spontanen Anrufen festzustellen. Wer im Beruf steht, wünscht sich etwas häufiger eine Ankündigung privater Gespräche als nicht Berufstätige (24 zu 18 Prozent), aber kein anderer Faktor beeinflusst die Einstellung zu spontanen Telefonaten so stark wie das Alter.

Zeit für einen neuen Telefon-Knigge?

Warum ist die Haltung der Generationen so unterschiedlich? Jörg Schamberg sieht vor allem zwei Faktoren: "Zum einen spielen Gewohnheiten eine Rolle: Ältere Menschen hatten lange Zeit gar keine sinnvolle Möglichkeit, einen Anruf anzukündigen. Jüngere Generationen haben jedoch andere Kommunikationsvorlieben entwickelt. Dadurch verändert sich auch die Vorstellung davon, was als höflich gilt. Wer heute das Bedürfnis hat, einen Anruf vorher anzukündigen, möchte womöglich Respekt vor der Zeit des anderen ausdrücken. Sollte sich dieser Trend stabilisieren, könnte sich ein neuer ‚Telefon-Knigge‘ entwickeln."

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Juli 2026 insgesamt 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden.

Gefragt wurde: "Sollten Telefonate im privaten Bereich Ihrer Meinung nach vorher angekündigt werden? – Wenn Sie privat telefonieren, auf welchem Weg tun Sie das üblicherweise?"