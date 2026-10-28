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Unangekündigte Telefonate: Jeder Fünfte fühlt sich gestört

Verena Blöcher
Verena Blöcher

Stand: 28.10.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Sollte ein privates Telefonat vor dem Anruf angekündigt werden? In dieser Frage ticken Jung und Alt völlig unterschiedlich: Während die ältere Generation mit spontanen Telefonaten in der Regel kein Problem hat, erwartet fast jeder Dritte unter 40 Jahren eine vorherige Ankündigung. Das zeigt eine repräsentative Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox.

Jeder dritte jüngere Mensch sieht spontane Telefonate kritisch

Altersübergreifend sind 22 Prozent der Deutschen der Meinung, ein privates Telefonat sollte vorher angekündigt werden. Doch zwischen den Generationen zeigen sich große Unterschiede: Bei jüngeren Menschen unter 40 Jahren ist fast ein Drittel (31 Prozent) der Ansicht, unangekündigte Anrufe seien im privaten Bereich nicht in Ordnung. Ältere Menschen ab 60 Jahre stimmen dieser Aussage nur zu 12 Prozent zu.

"Die ältere Generation ist mit dem Festnetztelefon aufgewachsen und kannte keine Messenger", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Zwar nutzen viele Senioren heute Datendienste wie WhatsApp oder FaceTime, jedoch meist ergänzend zum klassischen Telefon. Junge Menschen hingegen sind Messenger-Nachrichten gewöhnt und bestimmen selbst, wann sie eine Nachricht lesen und beantworten. So können Telefonate durchaus Stress auslösen – insbesondere dann, wenn sie unvorbereitet kommen."

Ältere akzeptieren unangekündigte Anrufe häufiger

25 Prozent der Über-50-Jährigen sagen, sie seien daran gewöhnt, dass andere Menschen sie spontan anrufen. In den beiden jüngsten Altersgruppen stimmen nur 11 Prozent dieser Aussage zu. 41 Prozent der Deutschen sind nicht der Meinung, dass ein privates Telefonat vorher angekündigt werden sollte. Vier Prozent sind unsicher und möchten keine Aussage treffen. Ein Drittel sagt: Das hängt von der Person bzw. der Situation ab – hier gibt es kaum abweichende Werte zwischen den Generationen.

Das Alter ist der alles entscheidende Einflussfaktor

Auch Stadt- und Landbewohner treffen kaum unterschiedliche Aussagen, Gleiches gilt für die regionale Herkunft. Ebenso wenig sind beim Bildungsstand, dem Einkommen, dem Geschlecht oder der Zahl der Kinder messbare Einflüsse auf die Haltung zu spontanen Anrufen festzustellen. Wer im Beruf steht, wünscht sich etwas häufiger eine Ankündigung privater Gespräche als nicht Berufstätige (24 zu 18 Prozent), aber kein anderer Faktor beeinflusst die Einstellung zu spontanen Telefonaten so stark wie das Alter.

Zeit für einen neuen Telefon-Knigge?

Warum ist die Haltung der Generationen so unterschiedlich? Jörg Schamberg sieht vor allem zwei Faktoren: "Zum einen spielen Gewohnheiten eine Rolle: Ältere Menschen hatten lange Zeit gar keine sinnvolle Möglichkeit, einen Anruf anzukündigen. Jüngere Generationen haben jedoch andere Kommunikationsvorlieben entwickelt. Dadurch verändert sich auch die Vorstellung davon, was als höflich gilt. Wer heute das Bedürfnis hat, einen Anruf vorher anzukündigen, möchte womöglich Respekt vor der Zeit des anderen ausdrücken. Sollte sich dieser Trend stabilisieren, könnte sich ein neuer ‚Telefon-Knigge‘ entwickeln."

Methodik

Die verwendeten Daten basieren auf einer Online-Umfrage der Innofact AG im Auftrag von Verivox, an der im Juli 2026 insgesamt 1.000 Personen im Alter von 18 bis 79 Jahren teilnahmen. Die Umfrage ist bevölkerungsrepräsentativ in Bezug auf Alter, Geschlecht und Bundeslandzugehörigkeit. Die Befragten entstammen einem ISO-zertifizierten Online-Panel mit rund 500.000 Teilnehmenden.

Gefragt wurde: "Sollten Telefonate im privaten Bereich Ihrer Meinung nach vorher angekündigt werden? – Wenn Sie privat telefonieren, auf welchem Weg tun Sie das üblicherweise?"

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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