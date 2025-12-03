Umfrage: Knapp 30 Millionen Deutsche kaufen Handy-Bundles

Cookie-Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Deine Privatsphäre Einstellungen

Für unseren Service speichern wir Cookies und andere Informationen auf Ihren Geräten und verarbeiten damit einhergehend Ihre personenbezogenen Daten bzw. greifen auf solche zu. Manche helfen uns, das Nutzungserlebnis unserer Services zu verbessern, sowie personalisierte Empfehlungen und Werbung auszuspielen. Hierfür bitten wir um Ihre Einwilligung. Darüber hinaus nutzen wir mit Ihrer Einwilligung Technologien zur Datenübermittlung für die Zielgruppenauswahl und die Ausspielung von Werbung bei Partnern. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit über die Cookie-Einstellungen, erreichbar über den Link "Cookies" im Footer wie auch unter Ziffer 12 unserer Datenschutzerklärung, ändern und widerrufen.

Diese Cookies und andere Informationen sind für die Funktion unseres Services unbedingt erforderlich. Sie garantieren, dass unser Service sicher und so wie von Ihnen gewünscht funktioniert. Daher kann man sie nicht deaktivieren.

Wir möchten für Sie unseren Service so gut wie möglich machen. Daher verbessern wir unsere Services und Ihr Nutzungserlebnis stetig. Um dies zu tun, möchten wir die Nutzung des Services analysieren und in statistischer Form auswerten

Um unseren Service noch persönlicher zu machen, spielen wir mit Hilfe dieser Cookies und anderer Informationen personalisierte Empfehlungen und Werbung aus und ermöglichen eine Interaktion mit sozialen Netzwerken. Die Cookies werden von uns und unseren Werbepartnern gesetzt. Dies ermöglicht uns und unseren Partnern, den Nutzern unseres Services personalisierte Werbung anzuzeigen, die auf einer website- und geräteübergreifenden Analyse ihres Nutzungsverhaltens basiert. Die mit Hilfe der Cookies erhobenen Daten können von uns und unseren Partnern mit Daten von anderen Websites zusammengeführt werden.

Wenn Sie uns Ihre E-Mail-Adresse zur Verfügung stellen (z.B. in einem Formular), geben wir diese mit Ihrer Einwilligung zur Auswahl von Zielgruppen (Custom Audiences) in pseudonymisierter Form an unsere Partner weiter. Diese ermitteln, ob Sie dort über ein Nutzerkonto verfügen. Wenn dem so ist, wird ihre pseudonymisierte E-Mail-Adresse von unseren Partnern in eine sog. Custom Audience aufgenommen und für die zielgruppenbasierte Ausspielung von Werbung genutzt. Die E-Mail-Adresse wird von unseren Partnern unmittelbar im Anschluss an den Abgleich gelöscht; E-Mails werden nicht verschickt. Weitere Informationen finden Sie unter Zwecke der Datenverarbeitung. Die relevanten Partner finden Sie anhand der ergänzenden Bezeichnung "Custom Audience".

Datenschutzerklärung Impressum

Umfrage: Knapp 30 Millionen Deutsche kaufen Handy-Bundles

Katharina-Frank
Katharina Frank

Senior Online-Redakteurin Mobilfunk

Stand: 03.12.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

41 Prozent der Deutschen finanzieren ihr Smartphone über den Handyvertrag – das geht aus einer repräsentativen Umfrage im Auftrag des Vergleichsportals Verivox hervor. Allerdings zieht dieser bequeme Weg zum Wunschhandy meist höhere Kosten nach sich, wie die Verivox-Analyse zeigt.

Mehr als jeder Dritte setzt auf Tarif-Geräte-Kombi

Mit 41 Prozent finanziert mehr als jeder dritte Deutsche sein Mobiltelefon über den Handyvertrag – umgerechnet auf die erwachsene Bevölkerung sind das 28,9 Millionen Menschen. Die Bundle-Käufer erhalten beim Tarifabschluss ein neues Smartphone, das über höhere monatliche Grundgebühren abbezahlt wird. Vor einem Jahr hatten noch 46 Prozent einen solchen Vertrag abgeschlossen, während 54 Prozent den Tarif ohne Handy buchten. Heute haben 59 Prozent aller Befragten ihr Smartphone losgelöst von ihrem Mobilfunkvertrag erworben.

"Der Rückgang bei Bundle-Buchungen ist noch nicht deutlich, spricht aber für ein gestiegenes Kostenbewusstsein der Verbraucher", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Ein Kombivertrag aus Handy und Tarif ist bequem, aber meist die teuerste Variante. Zudem ist bei solchen Verträgen der Wechseldruck nach dem zweiten Vertragsjahr besonders groß. Denn in vielen Fällen laufen die höheren Monatskosten dann weiter, obwohl das Gerät zu diesem Zeitpunkt eigentlich abbezahlt ist."

Bundle-Tarife sind nur selten die günstigste Lösung

Die deutschen Netzbetreiber und Service-Provider bieten viele aktuelle Smartphones in Kombination mit einem Vertragstarif an. Doch nicht jeder Tarif kann mit jedem Gerät gebündelt werden. "Die großen Mobilfunker stellen ihre Bundle-Angebote nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammen, etwa der Strahlkraft aktueller Topmodelle oder dem über die Tarife zu erzielenden Umsatz", sagt Schamberg. "Das Sparpotenzial auf Kundenseite ist hier weniger relevant: Für besonders preiswerte Tarife werden oft gar keine Bundles angeboten."

Eine Verivox-Stichprobe für Tarif-Geräte-Bundles mit einem Apple iPhone 17 zeigt: Für die Bundle-Angebote werden Mehrkosten zwischen 147 und 431 Euro über 24 Monate fällig – gegenüber einem günstigen Discounttarif und dem separat gekauften Gerät. Die absolute Ersparnis kann insbesondere für Durchschnittsnutzer noch größer ausfallen, denn bei kleinen oder mittelgroßen Datenpaketen haben Discounter ein besonders breites Tarifangebot. Wer beispielsweise auf unbegrenztes Surfen verzichten kann und mit 30 GB im Monat auskommt, zahlt im Vergleich zum Bundle über zwei Jahre gerechnet sogar bis zu 573 Euro weniger.

Jeder dritte Handytarif wird nach Laufzeitende teurer

Auch bei Tarifen ohne Smartphone-Finanzierung können die Kosten ab dem dritten Vertragsjahr steigen: In jedem dritten Handytarif erhöhen sich nach dem Ende der Laufzeit die regulären Grundgebühren, zudem laufen die Neukundenvorteile aus. "Alle Handykunden sollten nach der Mindestvertragslaufzeit prüfen, ob die monatlichen Kosten gestiegen sind", rät Schamberg. "Darüber hinaus lohnt es sich zu jeder Zeit, die Tarifleistungen an den aktuellen Bedarf anzupassen. Nach der Mindestlaufzeit ist eine Kündigung monatlich möglich."

Methodik

Das Marktforschungsinstitut Appinio fragte im April 2024 sowie im August 2025 im Auftrag von Verivox 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 18 Jahren: "In welcher Form hast du deinen privaten Mobilfunkvertrag abgeschlossen? Vertrag mit Handy / Vertrag ohne Handy?" Beide Umfragen sind bevölkerungsrepräsentativ nach Alter und Geschlecht. 41,4 Prozent gaben an, einen Bundle-Vertrag zu nutzen. Umgerechnet auf die Bevölkerungszahlen des Statistischen Bundesamts trifft dies zum Jahresende 2024 auf 28.815.269 Millionen Menschen zu (von 69.602.098 Millionen Menschen über 18 Jahre). Die Stichprobe der Bundle-Preise (jeweils in Kombination mit einem Apple iPhone 17, 256 GB Speicher) wurde am 19.11.2025 auf den Webseiten der Telekom, von Vodafone, O2 sowie 1&1 durchgeführt.

Mehr zum Thema

Jetzt Handytarife vergleichen

Handytarife

  • Mit Verivox-Cashback

  • Top-Tarife zu Spitzenpreisen

  • Exklusive Deals und Online-Vorteile

Mehr rund um Handy

Alle Beiträge

  • In Deutschland gibt es drei Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefonica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über 200 Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2- und O-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Über 50 Prozent der Mobilfunkkunden haben noch keinen LTE-Vertrag. Doch Handytarife mit LTE werden zum Must Have. Bis 2020 wird das UMTS-Netz in immer mehr Regionen zurückgebaut. 3G soll dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fallen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Gerade preisbewusste Mobilfunkkunden sind betroffen, denn etliche günstige Discountertarife haben keine LTE-Option. Leistungsstarke LTE-Tarife sind heute jedoch schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach LTE-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit LTE anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

Alle Beiträge
Datenschutz Compliance AGB Impressum Verträge hier kündigen

© 2025 -

VERIVOX. Das Vergleichsportal. Hier vergleichen Verbraucherinnen und Verbraucher kostenlos Tarife und Produkte in den Bereichen Energie, Telekommunikation, Versicherungen und Finanzen. VERIVOX verwendet größte Sorgfalt auf Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der Anbieter übernehmen.