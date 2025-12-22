Umfrage: Generationen-Streit ums Smartphone an Weihnachten

Wenn nicht einmal am Heiligen Abend das Smartphone aus der Hand gelegt wird, fühlen sich vor allem Ältere beim besinnlichen und gemütlichen Beisammensein gestört. Eine repräsentative Befragung von 1.200 Personen – davon 943, die Weihnachten feiern – im Auftrag des Digitalverbands Bitkom zeigt, wie unterschiedlich die Generationen ticken.

45 Prozent fühlen sich von Handy-Nutzung beim Fest gestört

Die Mehrheit der 65-Jährigen (58 Prozent) gab an, dass es sie stört, wenn am Heiligen Abend das Smartphone genutzt wird. Unter den 50- bis 64-Jährigen sind es 49 Prozent. Die jüngeren Generationen weichen davon deutlich ab: Nur 34 Prozent der 16- bis 29-Jährigen fühlen sich gestört, bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 37 Prozent.

Handy-Nutzung kann an Weihnachten sogar steigen

Andere nutzen das Smartphone an Weihnachten sogar häufiger – dabei geht es vor allem, darum Musik zu hören, Fotos zu machen oder Weihnachtsgrüße zu schicken. 37 Prozent derer, die Weihnachten feiern, nehmen das Gerät an Heiligabend häufiger zur Hand. Hier ist erwartungsgemäß die jüngste Altersgruppe zwischen 16 und 29 Jahren Spitzenreiter (44 Prozent). Bei den Älteren ab 65 Jahren sind es nur 28 Prozent.

Wichtiger Grund: Mit anderen in Verbindung bleiben

58 Prozent nutzen das Smartphone, um mit Familie und Freunden an anderen Orten in Verbindung zu bleiben. Dies ist vor allem bei den Jüngeren bis 29 Jahre der Fall (68 Prozent), bei den Älteren ab 65 Jahren zu 45 Prozent. 72 Prozent der Jüngsten teilen Fotos oder Videos vom Fest, aber nur 31 Prozent der Ältesten.