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O2 kündigt 2G-Abschaltung für 2028 an

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 01.06.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Nach der Telekom und Vodafone plant nun auch der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica o2 die Abschaltung seines 2G-Mobilfunknetzes für 2028. Die mehr als 30 Jahre alte Mobilfunktechnologie, die vor allem für Telefonie und SMS genutzt wurde, sei an das Ende ihres Lebenszyklus gekommen. Die frei werdenden Frequenzen sollen für die moderneren Mobilfunkstandards 4G (LTE) und 5G verwendet werden.

2G mit Abdeckung von über 99 Prozent

2G ist zwar veraltet und die Datenübertragung mit maximal 50 Kbit/s deutlich langsamer als etwa per 5G mit bis zu 1 Gbit/s, doch das 2G-Mobilfunknetz kommt laut Bundesnetzagentur auf eine Abdeckung von mehr als 99 Prozent der Fläche. 4G und 5G erreichen derzeit eine etwas geringere Abdeckung, doch bis 2028 sollen entsprechende Lücken bei der Versorgung möglichst geschlossen werden. Der 2G-Nachfolger 3G wurde bereits 2021 abgeschaltet

Nutzer alter Handys betroffen

Vom 2G-Aus betroffen sein werden vor allem Mobilfunknutzer, die noch sehr alte Handys nutzen, die nur 2G, aber nicht 4G oder 5G unterstützen. Von der 2G-Abschaltung seien auch Geräte betroffen, die keine Sprachdienste im 4G-Netz (VoLTE) oder über 5G nutzen können. Für den Großteil der Nutzer ändere sich aber nichts, da die meisten Smartphones inzwischen LTE und 5G unterstützen.

Telefónica o2 plant, 2G in der zweiten Jahreshälfte 2028 abzuschalten. Bei der Telekom soll das Aus von 2G bis Ende Juni 2028 erfolgen, bei Vodafone ist das Ende von 2G für September 2028 vorgesehen.

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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