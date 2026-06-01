O2 kündigt 2G-Abschaltung für 2028 an

Nach der Telekom und Vodafone plant nun auch der Mobilfunknetzbetreiber Telefónica o2 die Abschaltung seines 2G-Mobilfunknetzes für 2028. Die mehr als 30 Jahre alte Mobilfunktechnologie, die vor allem für Telefonie und SMS genutzt wurde, sei an das Ende ihres Lebenszyklus gekommen. Die frei werdenden Frequenzen sollen für die moderneren Mobilfunkstandards 4G (LTE) und 5G verwendet werden.

2G mit Abdeckung von über 99 Prozent

2G ist zwar veraltet und die Datenübertragung mit maximal 50 Kbit/s deutlich langsamer als etwa per 5G mit bis zu 1 Gbit/s, doch das 2G-Mobilfunknetz kommt laut Bundesnetzagentur auf eine Abdeckung von mehr als 99 Prozent der Fläche. 4G und 5G erreichen derzeit eine etwas geringere Abdeckung, doch bis 2028 sollen entsprechende Lücken bei der Versorgung möglichst geschlossen werden. Der 2G-Nachfolger 3G wurde bereits 2021 abgeschaltet

Nutzer alter Handys betroffen

Vom 2G-Aus betroffen sein werden vor allem Mobilfunknutzer, die noch sehr alte Handys nutzen, die nur 2G, aber nicht 4G oder 5G unterstützen. Von der 2G-Abschaltung seien auch Geräte betroffen, die keine Sprachdienste im 4G-Netz (VoLTE) oder über 5G nutzen können. Für den Großteil der Nutzer ändere sich aber nichts, da die meisten Smartphones inzwischen LTE und 5G unterstützen.

Telefónica o2 plant, 2G in der zweiten Jahreshälfte 2028 abzuschalten. Bei der Telekom soll das Aus von 2G bis Ende Juni 2028 erfolgen, bei Vodafone ist das Ende von 2G für September 2028 vorgesehen.

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