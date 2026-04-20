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Neue Mess-App für Mobilfunkgeschwindigkeit: Schlechtes Mobilfunknetz rechtssicher nachweisen

Joerg-Schamberg
Jörg Schamberg

Online-Redakteur Internet

Stand: 20.04.2026

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Die Bundesnetzagentur bietet Mobilfunknutzern seit dem 20. April 2026 eine kostenlose App zur Überprüfung ihrer Internetgeschwindigkeit an. Die „Breitbandmessung Nachweisverfahren Mobilfunk"-App dient als offizielles Werkzeug, um Geschwindigkeitsabweichungen beim Mobilfunk-Internetzugang nachzuweisen. Damit können Mobilfunkkunden bei Ihrem Anbieter eine Preisminderung oder eine außerordentliche Kündigung Ihres Vertrages einfordern.

Die wichtigsten Fakten zur Mobilfunk-App der Bundesnetzagentur

Verfügbarkeit und Kosten:

  • Die App "Breitbandmessung Nachweisverfahren Mobilfunk" ist ab sofort kostenlos und werbefrei verfügbar.
  • Erhältlich für Android (ab Version 12) und iOS (ab Version 17).
  • Die App wird im Auftrag der Bundesnetzagentur durch die zafaco GmbH bereitgestellt.
  • Der Download ist ausschließlich über offizielle App-Stores (Google Play Store und Apple App Store) möglich:

App im Google Play Store

App im Apple App Store

Wann liegt eine Minderleistung vor?

Eine unzureichende Mobilfunkleistung berücksichtigt den Standort des Mobilfunknutzers. Es gibt somit unterschiedliche Anforderungen bei Mobilfunkmessungen in Städten oder gering besiedelten Gebieten. Eine erhebliche, kontinuierliche oder regelmäßig wiederkehrende Abweichung liegt vor, wenn nicht an mindestens drei von fünf Messtagen jeweils mindestens einmal folgende Mindestwerte erreicht werden:

  • In Gebieten mit hoher Haushaltsdichte: 25 Prozent der vertraglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit
  • In Gebieten mit mittlerer Haushaltsdichte: 15 Prozent der vertraglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit
  • In Gebieten mit geringer Haushaltsdichte: 10 Prozent der vertraglich vereinbarten maximalen Geschwindigkeit

Die Einteilung erfolgt in 300 Meter × 300 Meter große Rasterzellen über die gesamte Bundesrepublik.

So funktioniert die Messkampagne

Zeitlicher Rahmen

  • Maximal 5 Messtage innerhalb von 14 Kalendertagen
  • Pro Messtag maximal 6 Messungen
  • Zwischen der 3. und 4. Messung eines Tages: mindestens 3 Stunden Abstand
  • Zwischen allen anderen Messungen: mindestens 5 Minuten Abstand

Vorzeitiges Ende möglich

  • Ein Messtag kann bereits nach einer Messung beendet werden, wenn die erforderlichen Werte im Down- und Upload erreicht werden.
  • Die gesamte Messkampagne endet vorzeitig, wenn an drei Messtagen die Geschwindigkeit erreicht wurde (vertragskonforme Leistung) oder nicht erreicht wurde (Minderleistung nachgewiesen).

Nachweis der Minderleistung: Das ist für ein Messprotokoll erforderlich

Für einen rechtsgültigen Nachweis einer Minderleistung sind mindestens 18 Messungen an drei Messtagen erforderlich. Nur dann wird ein offizielles Messprotokoll erstellt. Bei Erreichen der vertragskonformen Leistung endet die Kampagne ohne Messprotokoll.

Mehr Verbraucherschutz

Mit dem dokumentierten Nachweis einer Minderleistung im Mobilfunknetz können Kunden gegenüber ihrem Anbieter zivilrechtliche Ansprüche geltend machen und gemäß § 57 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 TKG eine Minderung des Entgelts durchsetzen oder den Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.

Verbraucher-Tipp: Wer seine vertraglich zugesicherte Mobilfunk-Geschwindigkeit überprüfen möchte, sollte die offizielle App nutzen – nur deren Messergebnisse sind rechtlich verwertbar.

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Mit dem Mobilfunk-Tarifvergleich von Verivox können Sie zahlreiche Mobilfunktarife miteinander vergleichen. Mit wenigen Klicks finden Sie ganz einfach Ihren optimalen Tarif. Bei vielen Tarifen können Sie sich Verivox-Cashback sichern. Dadurch sind diese Angebote bei Bestellung über Verivox günstiger als direkt beim Anbieter.

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  • In Deutschland gibt es vier Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefónica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Noch im Ausbau befindet sich das Mobilfunknetz von 1&1. Der Anbieter greift für National Roaming in Deutschland auf das Vodafone-Netz zu, da das eigene 1&1-Netz bislang nicht flächendeckend verfügbar ist. Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über etliche Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2-, O2-Netz sowie das 1&1-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

  • Long Term Evolution (kurz LTE) ist der Mobilfunkstandard der vierten Generation (4G). Mit LTE surfen Verbraucher deutlich schneller im mobilen Internet als mit dem älteren Mobilfunkstandard 3G. LTE verspricht Downloadraten von bis zu 500 Mbit/s. Die tatsächliche Geschwindigkeit ist je nach Auslastung der Funkzelle und der gebuchten Tarifleistung oft niedriger.

    Wichtig zu wissen: Inzwischen hat der Großteil der Mobilfunkkunden 5G-fähige Tarife. 5G ist der noch schnellere Nachfolgestandard von LTE. Reine LTE-Tarife sind nur noch selten zu finden, LTE wird aber weiter genutzt, wenn 5G vor Ort nicht verfügbar ist. 3G (UMTS) wurde 2021 abgeschaltet, um dem Ausbau von LTE und dem neuesten Netzstandard 5G Platz zu machen. Kunden ohne LTE-Vertrag fielen durch den Rückbau automatisch ins alte 2G-Netz zurück – das reicht gerade einmal aus, um SMS zu versenden und zu telefonieren.

    Leistungsstarke 5G- und LTE-Tarife sind heute schon für unter 10 Euro im Monat zu haben. Im Verivox-Tarifrechner können Sie ganz einfach nach 5G-Tarifen filtern – setzen Sie einfach das Häkchen bei „Nur Tarife mit 5G anzeigen“. So erkennen Sie auf einen Blick, ob Ihr neuer Tarif zukunftsfähig ist.

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