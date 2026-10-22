Mobilfunker vermelden neue Datenrekorde vom Oktoberfest

Die diesjährige Wiesn war von schönem Spätsommerwetter geprägt – ohne Frage ein wesentlicher Grund für den neuen Besucherrekord. Auch bei der Mobilfunknutzung gab es Rekordzahlen zu verkünden. So vermeldete etwa die Deutsche Telekom eine im Vergleich zum Vorjahr um 50 Prozent gestiegene Datennutzung. Das Vergleichsportal Verivox ordnet die aktuellen Zahlen ein.

Telekom: Datenverkehr steigt um 50 Prozent

Auf dem diesjährigen Oktoberfest seien fast 450 Terabyte Daten übertragen worden, berichtete der Magenta-Konzern nach dem Abschluss der Wiesn. Im Vorjahr waren es "nur" 300 Terabyte. Rund die Hälfte des verbrauchten Datenvolumens sei im 5G-Netz übertragen worden, gegenüber 40 Prozent im Vorjahr. Der Ex-Monopolist hatte die Mobilfunkversorgung auf dem Festgelände nach eigenen Angaben um 14 neue temporäre Standorte erweitert – vier in den Zelten und zehn auf dem Gelände. Diese Technik soll nach dem Abbau eingelagert und für die nächste Wiesn wiederverwendet werden.

Der Bonner Konzern hat sich auch für die deutlich gestiegene Bedeutung von größeren Downloads gewappnet und dafür zusätzliche Frequenzen freigeschaltet. Denn wenn viele Menschen gleichzeitig surfen und telefonieren, kommt den Downloads noch höhere Bedeutung zu als im Normalbetrieb. Apropos telefonieren: Die Zahl der Gespräche im Telekom-Netz sei in den Wiesn-Wochen rückläufig gewesen, hieß es von der Telekom.

Vodafone: 18 Prozent mehr Daten übertragen

Vodafone gab an, in diesem Jahr insgesamt 280 Terabyte Daten während der Wiesn übertragen zu haben – gegenüber 2025 eine Steigerung um 18 Prozent. Bei den Telefonaten vermeldeten die Düsseldorfer denselben Trend wie der Wettbewerber aus Bonn: Sie werden weniger. Beide Netzbetreiber bezifferten den Rückgang bei Telefongesprächen auf etwa 10 Prozent.

Die Mobilfunkverbindungen auf der Wiesn seien gezielt verstärkt worden, unter anderem durch eine Gigabit-Anbindung. Insgesamt stellte Vodafone 24 Anlagen mit über 100 Antennen auf dem Festgelände auf. Zum Vergleich: Noch 2024 lag die Anzahl der Antennen um ein Viertel niedriger. Der 5G-Anteil an den übertragenen Daten habe bei rund 40 Prozent gelegen. Einig ist sich die Datenbasis beider Netzbetreiber wiederum bei der vorherrschenden Nationalität der ausländischen Besucherinnen und Besucher: Die meisten seien aus Italien gekommen, hieß es aus Düsseldorf und Bonn. Insgesamt stamme der überwiegende Teil der Gäste jedoch aus München und dem Umland. Weiterhin bestätigt die Datenanalyse von Vodafone, was auch die Stadt München offiziell vermeldete: An Tagen während der Woche seien mehr Besucher als im Vorjahr gekommen.

Straßenlaternen mit 5G und geteilte Standorte

Vom Münchner Netzbetreiber O2 Telefonica gibt es keine aktuellen Zahlen zur Wiesn. Der Anbieter punktete nach eigenen Angaben vor allem mit einer engmaschigen Versorgung der Festzeltbesucher sowie mit der 5G-Versorgung von Straßenlaternen rund ums Festgelände. Diese 5G-Laternen bleiben den Münchnern auch für den Rest des Jahres erhalten. Zusätzliche Standorte nannte auch O2 als Maßnahme, um in Spitzenzeiten zusätzliche Kapazitäten im stark frequentierten Netz zu ermöglichen. Im vergangenen Jahr seien insgesamt 230 Terabyte Daten durchs O2-Netz geflossen.

Der vierte Netzbetreiber 1&1 nutzt eine National-Roaming-Vereinbarung mit Vodafone: Wo das 1&1-Netz nicht verfügbar ist, können die Kundinnen und Kunden auf das Vodafone-Netz zurückgreifen. Doch nicht nur in Sachen Netz gibt es gemeinsam genutzte Wiesn-Ressourcen: Die meisten Mobilfunkstandorte teilen sich die Netzbetreiber sogar. Unterschiede gibt es beispielsweise bei der Versorgung der Zelte. Das gilt nicht nur für die versorgenden Mobilfunker, sondern auch für die Haltung der Wirte: Nicht jeder möchte Antennen in seinem Zelt.

Wiesn ist Stresstest und Schaulaufen gleichzeitig

"Das Oktoberfest ist auch für die Mobilfunker eine herausfordernde Zeit und ein absoluter Stresstest", sagt Verivox-Telekommunikationsexperte Jörg Schamberg. "Gleichzeitig ist es ein Prestigeprojekt und gibt den Anbietern die Möglichkeit, sich international zu positionieren. Statt im Brot-und-Butter-Geschäft Kritik zu ernten für die nicht immer zufriedenstellende Netzabdeckung, können Telekom & Co. hier Rekorde vermelden und auf eine gute Zusammenarbeit mit der Stadt und den Wirten vertrauen. Das Errichten fester Mobilfunkstandorte mit meist zähen Genehmigungsprozessen ist eine ganz andere Nummer. Es kommt also nicht von ungefähr, dass für die allermeisten deutschen Funklöcher keine zeitnahe Lösung in Sicht ist."