Mobilfunk: Rekord beim Datenverbrauch an Karneval

Alaaf, Helau und Gigabyte – an Karneval ist das Datenvolumen traditionell hoch. Im Vodafone-Netz wurde der Vorjahreswert sogar deutlich geknackt. In welcher Karnevals-Hochburg flossen die meisten Daten durchs Netz?

Netzbetreiber melden hohen Datenverbrauch

Im Telekom-Netz wurden zwischen der Weiberfastnacht und Rosenmontag 1,5 Millionen Gigabyte verbraucht – das entspricht in etwa dem Vorjahresniveau. Entlang der großen Karnevalsumzüge lag die Datennutzung im Mobilfunknetz des Netzbetreibers Vodafone um 26 Prozent höher als im Vorjahr. Der Wert liegt etwa 8 Prozent über einem regulären Wochentag. O2 gab bislang noch keine Zahlen zur Datennutzung in der Faschingszeit bekannt.

5G-Anteil steigt, Telefonate gehen zurück

Im D1-Netz der Telekom lief insgesamt ein Drittel des Datenverkehrs über 5G. Mitbewerber Vodafone meldete ebenfalls eine steigende 5G-Nutzung: In Köln lag der 5G-Anteil bei 30 Prozent, in Frankfurt am Main sogar bei 42 Prozent. Zudem verzeichnete Vodafone einen Rückgang bei klassischen Telefonaten um 10 Prozent zugunsten von Video-Telefonie und Messengern.

Köln ist Gigabyte-Hochburg

Im Städte-Ranking hat Köln die Nase vorn: Allein entlang der Faschingszugstrecke von Deutz bis zum Chlodwigplatz wurden am Rosenmontag rund 19 Terabyte Daten verbraucht – das sind 46 Prozent mehr als an einem durchschnittlichen Tag, wie Vodafone bekanntgab. Auch in Düsseldorf, Bonn, Aachen, Mainz und Frankfurt verzeichnete der Netzbetreiber eine verstärkte Mobilfunknutzung. Bei der Telekom lag ebenfalls Köln mit einem Verbrauch von 662.000 Gigabyte vorne, gefolgt von Düsseldorf, Mainz und Aachen. Die drei am häufigsten im Telekom-Netz genutzten Apps waren Instagram, Youtube und Tiktok.

Beide Netzbetreiber gaben an, das jeweilige Mobilfunknetz habe den Datenansturm ohne Verzögerungen und Netzprobleme bewältigt.