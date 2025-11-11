Cookie-Einstellungen

Mobilfunk: Alle 1&1-Kunden ins eigene Netz migriert

Katharina-Frank
Katharina Frank

Senior Online-Redakteurin Mobilfunk

Stand: 11.11.2025

Bildquelle: ©Adobe Stock / Text: Verivox

Deutschlands vierter und jüngster Netzbetreiber hat alle Kunden ins eigene Netz migriert. Damit wurden Auflagen der Bundesnetzagentur zur wettbewerblichen Unabhängigkeit vor Ablauf der Frist zum Jahresende erfüllt. Mit 12 Millionen Kunden ist das neue 1&1-Netz weltweit das größte Netz auf Basis der Open-RAN-Technologie.

Vom Reseller zum Netzbetreiber

Eine der zentralen Auflagen der Bundesnetzagentur Frequenzauktion 2019 betraf den Aufbau eines eigenständigen Mobilfunknetzes. Die Netze anderer Betreiber durften nur übergangsweise genutzt werden. Am 8. Dezember 2023 startete 1&1 als eigenständiger Mobilfunk-Netzbetreiber. Die Umstellung alle Kunden auf das eigene Kernnetz markiert den Übergang vom Wiederverkäufer zum eigenständigen Netzbetreiber. Insgesamt wurden 12 Millionen Verträge umgestellt; zu Spitzenzeiten seien es bis zu 50.000 am Tag gewesen.

Roaming-Modell mit Vodafone wird fortgeführt

Wo das eigene Mobilfunknetz noch nicht verfügbar ist, nutzen 1&1-Kunden weiterhin das D2-Netz von Vodafone. Die Netzabdeckung ist damit bundesweit gesichert. Das 1&1-Netz basiert auf der sogenannten Open-RAN-Technologie, die sich durch offene Schnittstellen auszeichnet. Auf Basis technischer Standards können Netzkomponenten verschiedener Hersteller flexibel miteinander kombiniert werden – somit ist die Netzinfrastruktur nicht von einzelnen Herstellern wie etwa Huawei abhängig.

Mehr Wettbewerb und Tarifvielfalt

"Mit dem vierten deutschen Mobilfunknetz gibt es mehr Wettbewerb und Wahlfreiheit," sagt Ralph Dommermuth, CEO von 1&1. Dazu Verena Blöcher, Telekommunikationsexpertin bei Verivox: "1&1 hat in den vergangenen Jahren mit günstigen Angeboten auf sich aufmerksam gemacht. Davon profitierten einerseits preissensible Kunden, aber mit den Unlimited-Flats auch Intensivnutzer. Ob das Preis-Leistungs-Verhältnis für Mobilfunkkunden in Deutschland künftig noch besser wird, ist allerdings unklar, schließlich ist der Bau des neuen Handynetzes eine teure Sache. Dadurch sinkt vermutlich der Spielraum für Tarife, die besser für die Verbraucherinnen und Verbraucher sind."

  • In Deutschland gibt es drei Mobilfunknetze, die von den großen Mobilfunkanbietern betrieben werden: Die Deutsche Telekom nutzt das D1-Netz, Vodafone das D2-Netz und Telefonica Deutschland das O2-Netz (E-Plus). Das Netz der Telekom wird in Tests regelmäßig am besten bewertet, das E-Netz tendenziell am schlechtesten.

    Grundsätzlich erreichen die Mobilfunknetze in Deutschland nahezu komplette Verfügbarkeit bei der Telefonleistung – auch wenn es immer noch über 200 Ortschaften mit Funklöchern gibt. Unterschiede liegen vor allem in der bereitgestellten Datenübertragungsleistung, die die mögliche Surfgeschwindigkeit bestimmt.

    Wer einen neuen Handyvertrag abschließen möchte, sollte sich vorab über den Empfang und die Ausbaustufe des gewünschten Anbieters vor Ort informieren. Auf dem Land kann die Netzqualität gegenüber der Stadt abnehmen. Die zahlreichen Mobilfunk-Discounter in Deutschland nutzen übrigens die Netze der großen Anbieter mit – sie sind ebenfalls aufs D1-, D2- und O-Netz verteilt.

    Ausführliche Informationen finden Sie unter Mobilfunknetze in Deutschland.

  • Der Wechsel des Mobilfunkanbieters ist kostenlos. Ausführliche Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Handy-Anbieterwechsel.

  • Bei der Smartphone-Nutzung im Ausland sollten Verbraucher zwischen EU-Ausland und allen weiteren Reiseländern unterscheiden. Denn innerhalb der EU fallen beim Telefonieren, SMS-en und mobilen Surfen seit Sommer 2017 keine zusätzlichen Gebühren an: Verbraucher können ihren Handytarif auf Reisen „mitnehmen“ und genauso nutzen wie zu Hause. Der Verbrauch wird nach dem Tarif berechnet, der als Basistarif in Deutschland gilt.

    Verbraucher müssen im Ausland in der Regel nicht selbst aktiv werden: Sie können direkt lossurfen oder telefonieren. Das Smartphone bzw. der Anbieter stellt automatisch auf „Roaming zu Inlandspreisen“ um.

    Außerhalb der EU gilt diese Regelung nicht. Fürs sogenannte Roaming werden bei der Handynutzung Zusatzkosten fällig. Die können sehr hoch ausfallen – insbesondere bei der mobilen Datennutzung. Auf Fernreisen fallen so für nur 1 Megabyte (zum Beispiel beim Versand eines Smartphone-Fotos) schnell bis zu 20 Euro an. Wer sein Smartphone unterwegs im Nicht-EU-Ausland nutzen möchte, sollte sich daher bei seinem Mobilfunkanbieter über eine passende Option informieren.

    Nähere Informationen finden Sie in unserem Ratgeber Roaming-Gebühren.

  • Zunächst sollte man versuchen, sich selbst anzurufen, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht nur verlegt wurde. Vielleicht ist das Handy auch in den Händen eines ehrlichen Finders. Taucht das Handy nicht auf, sollte umgehend der Mobilfunkanbieter informiert und die SIM-Karte gesperrt werden. Dazu benötigt man die Handynummer und die Kundennummer beim Mobilfunkanbieter. Die Sperrung sollte man sich möglichst schriftlich bestätigen lassen. Innerhalb Deutschlands wird von den Mobilfunkanbietern meistens sehr schnell eine neue SIM-Karte zur Verfügung gestellt. Die Kosten für die neue Karte und eventuell ein neues Handy unterscheiden sich je nach Anbieter.

