Kosten-Analyse: Getrennter Kauf von Smartphone und Tarif spart im Schnitt 25 Prozent

Ein neues Smartphone über den Handyvertrag zu finanzieren, ist bequem – aber im Schnitt 25 Prozent teurer als der separate Kauf von Gerät und Tarif. In der Spitze beträgt die Ersparnis durch den Getrenntkauf bis zu 37 Prozent. Das zeigt eine Preisanalyse des Vergleichsportals Verivox.

Bedarfsgerechte Buchung spart bis zu 37 Prozent

Verivox hat für zwei Anwenderprofile (Durchschnitts- und Premiumnutzer) berechnet, wie viel sich mit einem separaten Kauf von Smartphone und Tarif gegenüber den gebündelten Angeboten von Telekom, Vodafone, O2 sowie 1&1 sparen lässt. Für beide Nutzergruppen wurden je zwei Vergleichsrechnungen aufgestellt – zum einen wurde mit ähnlichen Tarifen verglichen und zum anderen mit einem niedrigeren, durchschnittlichen Datenkontingent.

Das Ergebnis: Über alle Netze, Tarif- und Geräteklassen liegt die Ersparnis in 24 Monaten bei 25 Prozent. Wird ein durchschnittliches Datenvolumen zugrunde gelegt, erhöht sich das Sparpotenzial auf bis zu 37 Prozent.

"In den Vertragstarifen der großen Anbieter steckt rund sechsmal so viel Datenvolumen wie in Deutschland im Schnitt pro Kopf verbraucht wird", sagt Jörg Schamberg, Telekommunikationsexperte bei Verivox. "Viele Kunden buchen überdimensionierte Tarife, um die Anzahlung für das Wunschhandy möglichst niedrig zu halten. Damit zahlen sie jeden Monat für Leistungen, die sie nicht brauchen."

Über 600 Euro Ersparnis in 24 Monaten möglich

Im Schnitt liegt die Ersparnis bei getrenntem Kauf von Gerät und Tarif im Telekom-Netz bei 29 Prozent, in den anderen Netzen bei 27 Prozent (Vodafone), 24 Prozent (1&1) und 21 Prozent (O2). Die höchste absolute Ersparnis ist im Telekom-Netz möglich: Das Premiumgerät iPhone 17 Pro kostet in Verbindung mit einen getrennt gebuchten günstigen Discounter-Tarif mit durchschnittlichem Datenvolumen über 24 Monate 675 Euro weniger. Die mit 37 Prozent höchste prozentuale Ersparnis ergibt sich im 1&1-Netz mit dem Mittelklassehandy Google Pixel 9a.

"Die mögliche Ersparnis des Getrenntkaufs ist in unserem Test immer dreistellig ausgefallen und kann bei Premium-Bundles besonders hoch sein," sagt Jörg Schamberg. "Denn bei Smartphone-Topmodellen und hochwertigen Tarifen winken auf Anbieterseite meist höhere Umsätze. Das Sparpotenzial auf Kundenseite ist dabei weniger relevant. Hinzu kommt: Für besonders preiswerte Tarife werden kaum Bundles angeboten."

Kosten nach 24 Monaten prüfen – mit und ohne Hardware

Wer bewusst auf Tarife mit großem Leistungsspektrum setzt – etwa eine höhere 5G-Geschwindigkeit, unlimitierte Daten-Flatrates oder mehr Zusatzoptionen – findet bei den Netzbetreibern nach wie vor die größte Auswahl. Dann fällt das Sparpotenzial einer getrennten Buchung ohne Handy meist gering aus.

Vor allem bei einer Bündelung mit Smartphone gehört der Vertrag nach 24 Monaten auf den Prüfstand, sagt Schamberg: "Die Kosten für die Hardware können unbemerkt als Vertragsbestandteil weiterlaufen, obwohl das Gerät bereits abbezahlt ist." Doch auch ohne Gerätefinanzierung sollten Kundinnen und Kunden nach Ablauf von zwei Jahren die Kosten im Blick haben: Denn 40 Prozent aller Mobilfunktarife werden ab dem zweiten Vertragsjahr teurer – bei gleichbleibender Leistung. Das hat eine Verivox-Analyse im September 2025 gezeigt. Gut zu wissen: Nach der Mindestvertragslaufzeit können Kunden ihren Altvertrag monatlich kündigen.

Methodik

Alle Geräte- und Tarifkosten sowie Vergünstigungen und Einmalgebühren wurden auf 24 Monate hochgerechnet. Zeitlich begrenzte Aktionen sind nicht berücksichtigt. Für zwei Modellfälle (Durchschnitts- und Premiumnutzer) wurden den Netzbetreibertarifen passende Discount-Angebote im selben Netz gegenübergestellt, einmal mit vergleichbarem Datenvolumen, einmal mit einem durchschnittlichen Datenkontingent (10-15 GB pro Monat). Zwei beispielhaft ausgewählte Endgeräte (jeweils kleinste verfügbare Speichergröße, Preise laut UVP) liegen den Modellfällen zugrunde: Google Pixel 9a (128 GB) für 429,00 Euro; Apple iPhone 17 Pro (256 GB) für 1.299,00 Euro. Stand: 25.11.2025; die Angebote können täglich variieren. Quelle: Websites der Anbieter und Hersteller.